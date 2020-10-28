الموعد المتوقع لـ مباراة الهلال ضد النصر

المواطن - محمد سمعه

سيكون عشاق الكرة السعودية على موعد مباراة الهلال ضد النصر، المقرر إقامتها في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2019/ 2020.

وكان الهلال عبر إلى نهائي كأس الملك، وذلك بعد تخطيه عقبة فريق أبها بثنائية نظيفة، بينما تأهل النصر إلى الدور النهائي بعد الفوز على النادي الأهلي أمس الثلاثاء بثنائية مقابل هدف في مباراة دور نصف النهائي.

ومن المتوقع أن يكون نهائي كأس الملك 2020، بين الهلال والنصر في آخر 14 يومًا من شهر نوفمبر المقبل، حيث سبق أن أكدت صحيفة “الرياضية” أن الموعد المبدئي لنهائي كأس الملك سيكون يوم السبت 28 نوفمبر المقبل.

القناة الناقلة لـ ديربي الهلال ضد النصر:

كذلك ستكون القناة الرياضية السعودية هي الناقل لـ مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك خلال الفترة المقبلة.

وكان نادي الهلال كشف اليوم الأربعاء عن نوع إصابة سلمان الفرج قائد الفريق الكروي الأول، الذي تسبب في غيابه عن الحصة التدريبية اليوم الأربعاء لـ الأزرق، بعد التأهل لـ نهائي كأس الملك.

وذكر بيان الهلال أن الفرج تواجد في عيادة الفريق نظير تعرضه لكدمة في الكتف أثناء مباراة الهلال وأبها، التي انتهت بفوز الهلال بثنائية نظيفة في مسابقة كأس الملك.

وأضاف البيان أنه ستتضح إمكانية مشاركته في التدريبات يوم الخميس، مما أثار الشكوك حول مصيره في المشاركة.

الهلال يهزم النصر برباعية في آخر ديربي:

وكانت آخر مباراة لـ الهلال ضد النصر، انتهت بفوز الأزرق برباعية لهدف في الدور الثاني من دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020، حيث أُقيمت المباراة يوم 5 أغسطس الماضي على ملعب الملك فهد الدولي.

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