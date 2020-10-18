النصر يتعادل والفتح يتقدم مجددًا

المواطن - مروة نبيل

بدأ الشوط الثاني من مباراة النصر ضد الفتح بشكل سريع، حيث تمكن النصر من تسجيل التعادل قبل أن يتقدم النموذجي مجددًا لتصبح النتيجة 2/1 عند الدقيقة 63.

النصر ضد الفتح

وتُقام المباراة الآن على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض في إطار مواجهات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح النجم خالد الغنام في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 53 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لينتفض لاعبو الفريقين بحثًا عن هز الشباك مجددًا.

ولم يستمر التعادل الإيجابي كثيرًا، حيث تمكن سفيان بن دبكة من تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه عند الدقيقة 63، مستغلًا تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء، ليهز شباك العالمي.

النموذجي يتقدم في الشوط الأول

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح بهدف دون رد سجله سفيان بن دبكة أيضًا في الدقيقة 12، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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