النصر يفوز بنسبة 50% في غياب حمدالله

المواطن - مروة نبيل

يُعد المغربي عبدالرزاق حمدالله من أبرز لاعبي النصر خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين آخر موسمين، وغيابه يؤثر بالسلب على الفريق.

غياب حمدالله يؤثر على النصر

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن النصر خسر 50% من المباريات التي غاب عنها عبدالرزاق حمدالله في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولفتت إلى أن النصر خاض 6 مباريات في البطولة بدون هدافه المغربي، وخسر 3 مرات وفاز مثلها، في حين أن العالمي خسر 11% فقط من المواجهات بمشاركة نجم الفريق، حيث لعب 53 لقاءً وهُزم 6 مرات فقط.

المهاجم المغربي يغيب عن النصر ضد التعاون

ويغيب حمدالله عن مباراة النصر ضد التعاون اليوم، حيث وصل بالأمس إلى الرياض، وسيلتزم بالحجر الصحي في المنزل لمدة 48 ساعة، قبل الانضمام إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومنح الجهاز الفني في نادي النصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، النجم المغربي راحة من تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية حتى يوم 17 أكتوبر، قبل أن يمد الإجازة لعدة أيام، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويلعب التعاون ضد النصر اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في بريدة ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويسعى العالمي لمواصلة تألقه أمام سكري القصيم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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