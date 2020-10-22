‎الرئيسية
الرياضة
النصر يفوز بنسبة 50% في غياب حمدالله
قبل مباراة التعاون اليوم

النصر يفوز بنسبة 50% في غياب حمدالله

2020/10/22
الساعة 5:26 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
40
0
طباعة
النصر يفوز بنسبة 50% في غياب حمدالله عبدالرزاق حمدالله
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية إخفاء
1 غياب حمدالله يؤثر على النصر
1.1 المهاجم المغربي يغيب عن النصر ضد التعاون

يُعد المغربي عبدالرزاق حمدالله من أبرز لاعبي النصر خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين آخر موسمين، وغيابه يؤثر بالسلب على الفريق.

غياب حمدالله يؤثر على النصر

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن النصر خسر 50% من المباريات التي غاب عنها عبدالرزاق حمدالله في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولفتت إلى أن النصر خاض 6 مباريات في البطولة بدون هدافه المغربي، وخسر 3 مرات وفاز مثلها، في حين أن العالمي خسر 11% فقط من المواجهات بمشاركة نجم الفريق، حيث لعب 53 لقاءً وهُزم 6 مرات فقط.

عبدالرزاق حمدالله
لاعبو النصر يحتفلون

المهاجم المغربي يغيب عن النصر ضد التعاون

ويغيب حمدالله عن مباراة النصر ضد التعاون اليوم، حيث وصل بالأمس إلى الرياض، وسيلتزم بالحجر الصحي في المنزل لمدة 48 ساعة، قبل الانضمام إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومنح الجهاز الفني في نادي النصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، النجم المغربي راحة من تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية حتى يوم 17 أكتوبر، قبل أن يمد الإجازة لعدة أيام، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويلعب التعاون ضد النصر اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في بريدة ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويسعى العالمي لمواصلة تألقه أمام سكري القصيم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).


ذات صلة :
  • اختراق حساب دونالد ترامب على تويتر بعد 7 محاولات فقط
    •
  • الكويت تسجل 889 حالة كورونا جديدة و9 وفيات
    •
  • 1578 حالة كورونا جديدة في الإمارات
    •
  • أبها والهلال يتعادلان إيجابيًا في دوري محمد بن سلمان
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :