الهلاليون يتفاعلون مع رسالة الخالدي لـ السومة

المواطن - مروة نبيل

وجه حارس مرمى القادسية والمنتخب الكويتي سابقًا، نواف الخالدي رسالة إلى زميله السابق السوري عمر السومة مهاجم النادي الأهلي الحالي، وسط تفاعل كبير من الجماهير الهلالية.

الخالدي يوجه رسالة لـ السومة

ونشر الخالدي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة له بصحبة عمر السومة خلال فترة لعبهما معًا في القادسية الكويتي، وعلق قائلًا: “اعقلها وتوكل يا بطل”، وأرفق قلبًا أزرق بتغريدته.

ويُعتبر نواف الخالدي من المشجعين لنادي الهلال، لتشهد تغريدته تفاعلًا كبيرًا من قبل جماهير الأزرق، حيث طالبوه بأن ينصح المهاجم السوري بالانضمام إلى الزعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال حساب يحمل اسم “فيونا العالمية”: “يا رب تصير”، وكتب “أحمد آل مناول العيسى”: “أعلمه زين.. سيُحقق كل طموحاته”، وعلق “وليد الصمعان”، قائلًا: “السومة يريد الهلال والهلال يريده يا رب تممها على خير”.

المهاجم السوري يرغب في الرحيل

وكان عمر السومة قد فجر أزمة في النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، بعدما طلب الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قبل أن يتدخل المشرف العام على كرة القدم، طارق كيال ويقنعه بالاستمرار ومناقشة تجديد عقده لاحقًا.

وصرح المهاجم السوري بعد إحدى مباريات النادي الأهلي في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، بأنه لم يحسم مستقبله مع الراقي حتى الآن، مؤكدًا احتمالية رحيله، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأكدت تقارير صحافية مؤخرًا أن إدارة النادي الأهلي ترفض فكرة التفريط في خدمات المهاجم السوري خلال الفترة الحالية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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