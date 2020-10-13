الهلال يؤمن مستقبله بتوقيع عقود احترافية لـ10 شباب

المواطن - مروة نبيل

وقعت إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، مساء اليوم الثلاثاء، عقودًا احترافية مع 10 لاعبين من فئة الشباب، وذلك في مبنى الأمير عبدالله بن ناصر الإداري بمقر النادي.

الهلال يوقع عقودًا مع 10 لاعبين :

وأشار حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أنه تم توقيع عقد يمتد إلى سنتين مع كل من؛ حارس المرمى عبدالله البيشي، والظهير الأيسر نواف سعد المفرج، بالإضافة إلى لاعب الوسط عبدالرحمن الدخيل.

ووقعت الإدارة عقودًا احترافية لمدة 3 سنوات مع كل من؛ المدافع بندر حسين وحيشي، الظهير الأيسر معاذ فقيهي، ثنائي خط الوسط ناصر ماجد بن هدهود ومحمد حمد القحطاني، وثنائي الوسط الهجومي سعد الناصر وسطام حسن الروقي، والمهاجم فهد الأسمري.

وجاءت هذه الخطوة من قبل إدارة فهد بن نافل، بناء على توصية فنية من الجهازين الفني والإداري في فريق الهلال درجة الشباب، بعد ظهور اللاعبين بشكل مميز، ومن أجل الحفاظ على مكتسبات النادي.

الزعيم في الموسم الجديد :

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لبدء مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021، بمواجهة العين الصاعد حديثًا، يوم السبت المقبل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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