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الهلال يتسلم مكافأة الكأس الاستثنائي
ظهر بمستوى مميز الموسم الماضي

الهلال يتسلم مكافأة الكأس الاستثنائي

2020/10/05
الساعة 9:07 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الهلال يتسلم مكافأة الكأس الاستثنائي جانب من تكريم الزعيم
المواطن - مروة نبيل
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1 الهلال يتسلم المكافآت:
1.1 الزعيم بطل الدوري الاستثنائي:

واصل نادي الهلال الحصول على مكافآت من شركائه بمناسبة تتويجه بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المنصرم.

 

الهلال يتسلم المكافآت:

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الاثنين، صورًا من استضافة شريك توصيل الأطعمة الرسمي والحصري “جاهز”، وشريكه الآخر في الأشمغة “سيار”.

وجاء تسليم “جاهز” و”سيار” لمكافأة التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتواجد الكأس الاستثنائي وكأس دوري أبطال آسيا 2019، وذلك بحضور عدد من منسوبي بطل القارة ومنسوبي الشركتين.

 

الهلال
جانب من التكريم

الزعيم بطل الدوري الاستثنائي:

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم في التتويج بالكأس الاستثنائي الموسم الماضي بعد تحقيقه العديد من الأرقام القياسية، حيث تمكن من تسجيل 74 هدفًا، واستقبلت شباكه 26 هدفًا، ونجح في حصد 72 نقطة خلال 30 مباراة.

وبلغت دقة تمريرات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم 86.6%، ووصلت عدد التمريرات إلى 16119 تمريرة، فيما بلغت دقة التسديد 53.2%، وقام لاعبو الزعيم بـ314 تسديدة خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

نادي الهلال
احتفالية بالدوري وآسيا
الدوري وأبطال آسيا
كأسي الدوري وأبطال آسيا
نادي الهلال
جانب من تكريم الزعيم

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