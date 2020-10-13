الوحدة يستعير هرناني من ليفانتي

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي ليفانتي الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، عن إعارة نجمه البرتغالي هيرناني خورخي سانتوس إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة.

الوحدة يضم هرناني

وأشار نادي ليفانتي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أنه توصل لاتفاق مع إدارة نادي الوحدة من أجل إعارة الجناح البرتغالي هيرناني حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الجديد.

ولفت النادي الإسباني عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن هيرناني صاحب الـ29 عامًا، لم يكن ضمن حسابات المدير الفني باكو لوبيز، الأمر الذي دفعه للموافقة على رحيله إلى فرسان مكة في الميركاتو الصيفي الحالي.

هيرناني مع ليفانتي

وكان هيرناني خورخي سانتوس قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفانتي في يوليو عام 2019 في صفقة انتقال حر، بعد نهاية تعاقده مع نادي بورتو البرتغالي.

وشارك الجناح البرتغالي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفانتي خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي في 23 مباراة، ونجح في تسجيل 3 أهداف.

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