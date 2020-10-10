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الوليد بن طلال: الهلال أول آسيا والسعودية والباقون ما حققوا الأماني
مؤكدًا على بقائه واستمرار دعمه للأزرق

الوليد بن طلال: الهلال أول آسيا والسعودية والباقون ما حققوا الأماني

2020/10/10
الساعة 7:06 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الوليد بن طلال: الهلال أول آسيا والسعودية والباقون ما حققوا الأماني الأمير الوليد بن طلال
المواطن - محمد سمعه
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1 دعم مستمر في كل المناسبات:
2 ماذا قال رئيس الهلال عن الوليد بن طلال ؟

تحدث الأمير الوليد بن طلال، عضو شرف نادي الهلال، اليوم السبت، في مقطع فيديو متداول، عن الإنجازات التي حققها أزرق العاصمة بالفترة الأخيرة على المستويات العالمية والقارية والمحلية.

وتحدث ابن طلال في مقطع الفيديو حيث ظهر وهو يركب دراجة هوائية قائلًا لشخص آخر كان يقود سيارة بجانبه: “الهلال أول السعودية وأول قارة آسيا، ورابع العالم أيضًا، والباقين لم يحققوا الأماني، وأنا باق مع الهلال، وأيضًا فهد بن نافل موجود”.

دعم مستمر في كل المناسبات:

ومن المعروف عن الأمير الوليد بن طلال أنه لا يتأخر على نادي الهلال ودائمًا يدعم الفريق في كل المناسبات، ويُهنئ اللاعبين في حال نجحوا في تحقيق البطولات والألقاب.

ماذا قال رئيس الهلال عن الوليد بن طلال ؟

وكان فهد بن نافل رئيس الهلال خرج مسبقًا في حوار تلفزيوني لـ برنامج “كورة” المذاع على قناة روتانا خليجية قائلًا عن ابن طلال: “الحديث عنه يحتاج ربما لحلقة كاملة، وهو أعطانا الثقة جميعًا كمجلس إدارة للنادي، ولم يتدخل على الإطلاق في الأمور الفنية للفريق الكروي الأول”.

الوليد بن طلال


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