انطلاق دوري الدرجة الأولى بـ5 مباريات اليوم

المواطن - مروة نبيل

يعود دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى موسم 2020/ 2021 بـ5 مباريات اليوم في إطار منافسات الجولة الأولى من البطولة.

دوري الدرجة الأولى

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن قد توج بلقب دوري الدرجة الأولى الموسم الرياضي الماضي، ليتأهل إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بصحبة القادسية والعين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

مباريات اليوم

وتنطلق مباريات اليوم عند الساعة 5:45 مساءً، حيث يحل العدالة الذي هبط هذا الموسم إلى دوري الدرجة الأولى ضيفًا على هجر، فيما يلعب الثقبة والكوكب على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي في الخبر.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النهضة ضيفًا على الدرعية عند الساعة السادسة مساءً، على رديف استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ويستضيف الحزم العائد إلى دوري الدرجة الأولى هذا الموسم فريق عرعر عند الساعة 6:10.

وتُختتم مباريات اليوم، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أُحد ضد نظيره الجيل عند الساعة 6:25 مساءً، على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة.

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