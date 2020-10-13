بامعوضة: أزمة دي سوزا بدأت قبل 5 أشهر!

المواطن - مروة نبيل

كشف المدير التنفيذي السابق بالنادي الأهلي، أحمد بامعوضة، تفاصيل أزمة نجم الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي جوزيف دي سوزا والتي تسببت برحيله عن الراقي رسميًّا.

تفاصيل أزمة دي سوزا :

وقال أحمد بامعوضة: “موضوع دي سوزا بدأ في شهر 5 عندما طالب بفسخ العقد.. رئيس النادي عبدالإله مؤمنة كان متواصل معي ويشاورني.. توصلنا لاتفاقية مع اللاعب في آخر يونيو الماضي لعودته وجدولة مستحقاته”.

وتابع المدير التنفيذي السابق تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”: “عندما وصل اللاعب وجد أن النادي لم يسدد إيجار سكنه وحلت المشكلة وشكرني عبدالإله مؤمنة برسالة صوتية.. تواجدت مع سوزا في المطار؛ لأنه طلب مني ذلك بسبب أوضاع كورونا”.

وكان بامعوضة قد أثار غضب جماهير النادي الأهلي، بعد رسالة الشكر التي أرسلها اللاعب البرازيلي له، عقب فسخ عقده مع الراقي، ما دفعه للرد على هذه الاتهامات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

البرازيلي يفسخ عقده مع الأهلي :

وتلقى النادي الأهلي صدمة مؤخرًا، بعدما قام لاعبه البرازيلي بفسخ تعاقده رسميًّا، بسبب تأخر الحصول على مستحقاته المالية لمدة تزيد عن الـ3 أشهر، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

شارك الخبر