اقتراح بتال القوس لعودة الجماهير إلى الملاعب

المواطن - مروة نبيل

وجه الإعلامي بتال القوس اقتراحًا لوزارة الرياضة بشأن عودة الجماهير إلى الملاعب خلال منافسات الموسم الرياضي المقبل.

غياب الجماهير

وكان النشاط الرياضي قد توقف في شهر مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي تسببت في تعليق معظم دوريات كرة القدم في العالم، قبل أن تُستأنف مجددًا يونيو الماضي.

وعادت منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مطلع شهر أغسطس الماضي وسط إجراءات احترازية ووقائية وفي غياب الجماهير، ونجح الهلال في حسم اللقب لصالحه رسميًا قبل جولتين على نهاية المسابقة المحلية.

اقتراح بتال القوس

وقال القوس: “بما أننا على بعد شهر ونصف من الموسم الجديد والمؤشرات تشير إلى استمرار المباريات بلا جماهير.. أقترح على وزارة الرياضة تجهيز الملاعب لاستيعاب 15% من المقاعد في المدرجات، لا طعم للمباريات بدون جمهور”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “والأمر في الملاعب أسهل بكثير من المولات والفنادق والمطاعم.. كيف..؟”.

وأضاف: “استاد مثل ملعب الملك فهد.. يمكن ترتيبه بإغلاق خمسة عشر مقعدًا في كل صف.. وإغلاق صفين كاملين بين كل صف فيه مقاعد مشغولة.. وفتح كل البوابات مع تحديد دخول صفوف من كل بوابة فقط”.

وواصل بتال القوس تغريدته بشأن استاد ملعب الملك فهد قائلًا: “هذا سيوفر تباعدًا واضحًا ويوفر حضور لا يتجاوز 15% من سعة كل ملعب”.

وأردف في تغريدة أخرى: “الملاعب أيضًا كلها مكشوفة وغير مغطاة وهذا يسمح بتجدد الهواء متى ما كان العدد محدودًا.. العدد المحدود سيسمح بتطبيق البرتوكول الاحترازي والكشف الاحترازي عند البوابات.. اقتراح وبس”.







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