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بغلف ينصح الجماهير بشأن احتجاج النصر
طالبهم بالتركيز في المنافسات القادمة

بغلف ينصح الجماهير بشأن احتجاج النصر

2020/10/05
الساعة 10:49 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
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بغلف ينصح الجماهير بشأن احتجاج النصر بغلف
المواطن - مروة نبيل
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1 احتجاج النصر:
1.1 بغلف ينصح جماهير العالمي:

طالب عضو شرف نادي النصر الذهبي، عبدالعزيز بن أحمد بغلف، الجماهير بالهدوء وانتظار قرار احتجاج العالمي، خاصة أن منافسات الموسم الرياضي الجديد ستنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة.

احتجاج النصر:

ولفتت تقارير صحافية إلى أن إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت تقدمت باحتجاج رسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بسبب عدم أهلية مشاركة بعض لاعبي بيرسبوليس في دوري أبطال آسيا 2020، لتسجيلهم قبل أيام من البطولة.

ونجح الفريق الإيراني في خطف بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2020، بعد تفوقه على العالمي بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

نادي النصر في دوري ابطال اسيا
جانب من المباراة

بغلف ينصح جماهير العالمي:

وقال عضو الشرف النصراوي: “أحبتي العالميين.. ينطلق الموسم الجديد بعد 12 يومًا من الآن.. ومباراة نصف نهائي كاس الملك بعد 22 يومًا.. وأعلم أن الجميع ينتظرون قرار الاحتجاج وأنا معكم”.

وتابع بغلف عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “ولكن هذا الأمر قد يأخذ وقتًا طويلًا باللجوء إلى محكمة الكاس لأي من الطرفين.. نصيحتي.. الهدوء والتركيز على المنافسات القادمة حاليًّا”.


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