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بيتروس يوجه رسالة لجماهير النصر
بعد استمراره في الفريق

بيتروس يوجه رسالة لجماهير النصر

2020/10/26
الساعة 7:39 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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بيتروس يوجه رسالة لجماهير النصر بيتروس
المواطن - مروة نبيل
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1 رسالة بيتروس للجماهير
1.1 رحيل أحمد موسى

وجه البرازيلي بيتروس رسالة إلى جماهير النصر بعد تأكد بقائه في صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي 2020/ 2021.

رسالة بيتروس للجماهير

وقال بيتروس عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”: “أحبائي جمهور النصر.. شكرًا جزيلًا لكم على دعمكم لي والقتال من أجلي، اطمئنوا سأبذل قصارى جهدي، وسأقاتل من أجلكم حتى النهاية”.

وغاب النجم البرازيلي عن أول مباراتين لفريق النصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكان قريبًا من فسخ عقده مع العالمي، إلا أن الإدارة تدخلت بعد تراجع النتائج، وأنهت الخلاف؛ ليعود إلى قائمة اللاعبين الأجانب.

بيتروس في مران النصر
بيتروس

رحيل أحمد موسى

وكان نادي النصر قد أعلن في وقت متأخر بالأمس عن استبعاد النيجيري الدولي أحمد موسى من قائمة الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي 2020/ 2021، ليستمر بيتروس بدلًا منه، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وانضم أحمد موسى إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قادمًا من ليستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2018، بعد تألقه اللافت مع المنتخب النيجيري في كأس العالم الذي أُقيم في روسيا.

ولم يظهر المهاجم النيجيري بالمستوى المتوقع مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الأمر الذي عرضه لانتقادات جماهيرية طوال الفترة الماضية، رغم مساهمته في تسجيل أكثر من 21 هدفًا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النيجيري أحمد موسى
موسى

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