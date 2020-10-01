بيتسو موسيماني مدربًا لـ الأهلي المصري لـ موسمين

المواطن - محمد سمعه

أعلن النادي الأهلي المصري منذ قليل عن تعاقده مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي السابق لتدريب الفريق الكروي الأول بالمارد الأحمر لمدة موسمين.

بيتسو موسيماني خليفة فايلر في الأهلي

ويأتي تعيين موسيماني لتدريب المارد الأحمر خلفًا للمدرب السويسري رينيه فايلر الذي رحل عن المارد الأحمر أمس بعد نهاية مباراة الأهلي والترسانة في ثمن نهائي كأس مصر.

وكان مجلس إدارة الأهلي قرر عدم تجديد عقد رينيه فايلر، والاستغناء عنه بعدما رفض المدرب السويسري الشروط التي تحدث فيها مجلس إدارة الأهلي معه لتجديد العقد وضمان عدم رحيله المفاجئ عن الفريق على غرار ما فعله الفرنسي باتريس كارتيرون مع الزمالك.

موسيماني يتولى تدريب الأهلي بدءًا من الغد

وجاء موسيماني إلى العاصمة المصرية القاهرة فجر اليوم الخميس ليوقع عقد تدريبه للأهلي، ثم سيتولى مسؤولية الفريق الأحمر بدءًا من بعد الغد الجمعة، استعدادًا لمباراتي الوداد البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسيصطحب موسيماني معه إلى الأهلي كلاً من معد بدني ومدربه المساعد، بينما نجح الأهلي المصري في إقناع مدرب حراس المرمى السويسري ميشيل يانكون بالبقاء في الأهلي وعدم الرحيل مع السويسري رينيه فايلر.

ويملك موسيماني معرفة جيدة بـ الأهلي المصري، حيث التقى المارد الأحمر في دور الثمانية بـ دوري أبطال إفريقيا 4 مرات خلال عامين متتاليين، حيث قاد فريق صن داونز للفوز على المارد الأحمر في ذهاب دور الـ8 بـ دوري أبطال إفريقيا يوم 6 إبريل 2019 بخماسية نظيفة، في مباراة كارثية للمارد الأحمر وقتها.

وعاد وتقابل مع الأهلي وهو مدرب لـ صن داونز في دوري أبطال إفريقيا موسم 2019/ 2020، ولكن المارد الأحمر ثأر وأخرج الفريق الجنوب إفريقي بمجموع المباراتين.

جدير بالذكر أن بيتسو موسيماني فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا مع نادي صن داونز في عام 2016 على حساب فريق الزمالك المصري.

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