بيرسبوليس يرد على احتجاج النصر

المواطن - مروة نبيل

أكد نادي بيرسبوليس الإيراني، اليوم الخميس، إرسال ملف متكامل إلى لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ردًا على احتجاج النصر.

بيرسبوليس يرد

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد منح مهلة لمسؤولي النادي الإيراني من أجل الرد على الاحتجاج الذي تقدم به العالمي مؤخرًا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وذكر بيريبوليس الإيراني: “تم تقديم ملف متكامل بشأن الدعوى التي وجهها نادي النصر السعودي، وتم التعاون مع الاتحاد الإيراني ولجنة القوانين الدولية بالنادي في الرد على الشكوى”.

وتابع النادي الإيراني في بيان رسمي: “تم إرسال الملف إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس”.

احتجاج النصر

وتقدمت إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت باحتجاج وبشكل رسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بسبب عدم أهلية مشاركة بعض لاعبي الفريق الإيراني في دوري أبطال آسيا 2020، لتسجيلهم قبل أيام من البطولة.

ونجح الفريق الإيراني في خطف بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2020، بعد تفوقه على العالمي بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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