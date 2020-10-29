تأجيل نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا لأجل غير مُسمى

المواطن - محمد سمعه

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم منذ قليل عن تأجيل مباراة الزمالك المصري والرجاء البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بجانب تأجيل المباراة النهائية لأجل غير مُسمى.

وذكر الحساب الرسمي للجنة الإعلامية للكاف عبر “تويتر” منذ قليل: “خلال المباحثات المستمرة بين ناديي الزمالك والرجاء بالإضافة لخبراء الكاف، من أجل إيجاد نمط متفق عليه لإقامة المباراة خلال الفترة المقبلة، لكن المباحثات مستمرة وبالتالي في هذه المرحلة فإننا نعلن تأجيل نصف نهائي البطولة بين الفريقين لأجل غير مسمى”.

الكاف يرضخ لمطالب مصر ويؤجل نهائي دوري أبطال إفريقيا

وأضاف بيان اللجنة الإعلامية للكاف: “بعد تلقي مطالبات من السلطات المصرية، وافق اتحاد القدم الإفريقي على تأجيل المباراة النهائية للبطولة لأجل غير مُسمى، وسيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على إيجاد ميعاد آخر مناسب”.

16 لاعبًا في الرجاء مصابًا بـ كورونا

وكان من المفترض إقامة مباراة الزمالك والرجاء المغربي في إياب نصف نهائي البطولة يوم الأحد الماضي 25 أكتوبر، لكن المباراة أُجلت ليوم 1 نوفمبر بسبب إصابة 16 لاعبًا في الرجاء بفيروس كورونا.

ومع استمرار الإصابات في الفريق المغربي، فقد وافق الكاف على تأجيل إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الفريقين لأجل غير مُسمى.

وكان من المنتظر إقامة المباراة النهائية للبطولة من جولة واحدة يوم الجمعة 6 نوفمبر في العاصمة المصرية القاهرة، لكنها أيضًا أُجلت لأجل غير مُسمى.

يذكر أن الأهلي المصري صعد إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ13 في تاريخه، بعد اجتيازه عقبة فريق الوداد البيضاوي المغربي بخماسية لهدف في مجموع مباراتي دور الـ4.

شارك الخبر