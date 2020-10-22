تاوامبا يقود التعاون لفوز ثمين ضد النصر بـ 10 لاعبين

المواطن - محمد سمعه

قاد اللاعب الكاميروني لياندر تاوامبا، ناديه التعاون لتحقيق فوز ثمين على حساب نادي النصر بهدف دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشوط الأول من مباراة التعاون والنصر

وخلال الشوط الأول، حاول كل من الفريقين إحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وشهدت الدقيقة التاسعة من الشوط الأول، طرد اللاعب ريان الموسى من فريق التعاون.

ولم يحدث أي جديد، حتى انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

أحداث الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني من المباراة كثف نادي التعاون من هجومه، حتى تمكن الكاميروني لياندر تاوامبا من تسجيل هدف المباراة الوحيد بالدقيقة الرابعة والستين، بطريقة جميلة.

وحاول نادي النصر، بعد ذلك إحراز هدف التعادل ولكن دون فائدة، في ظل عدم التركيز في اللمسة النهائية.

وحافظ التعاون على تقدمه حتى انتهت المباراة، بالخسارة الثانية على التوالي للعالمي.

وأصبح رصيد التعاون 4 نقاط، بينما تجمد رصيد العالمي عند صفر من النقاط.

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