تحذير من ارتفاع إصابات كورونا بين الفئة العمرية 16-29 في بريطانيا

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

حذر البروفيسور البريطاني الكبير، جوناثان فان، من ارتفاع مستوى الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين الفئة العمرية التي تقع بين 16 و29 عامًا.

كورونا ينتشر بسرعة أكبر بين الشباب

وكشف البروفيسور جوناثان عن آخر الإحصاءات المروعة في مؤتمر صحفي اليوم والذي أوضح فيه انتعاشًا ملحوظًا في الحالات منذ أوائل سبتمبر، محذرًا من أن الفيروس ينتشر بسرعة أكبر بين الشباب في جميع أنحاء البلاد مع وجود زحف تدريجي تجاه الفئات العمرية الأكبر سنًا.

وحذر من أن الفارق الزمني بين تحديد الحالات ودخول المستشفى أو الوفاة يعني أن هناك الكثير من حالات الوفاة المتوقعة في الأسابيع المقبلة.

ودق البروفيسور فان ناقوس الخطر بشأن ما تظهره الأرقام من أن الإصابات تنتشر من الفئات العمرية الأصغر إلى أولئك الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا، مضيفًا: هذه الأرقام مصدر قلق جم لنا لأن معدلات الإصابة أعلى بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 29 عامًا وهذه الفئة تسبب العدوى للفئات الأكبر سنًا وهم بدورهم الأكثر عرضة للوفاة؛ لأن المسنين يعانون بالطبع من مسار أسوأ بكثير مع كوفيد-19.

وكشف البروفيسور ستيفن بويس، المدير الطبي لهيئة الخدمات الصحية البريطانية أن عدد مرضى كوفيد-19 في المستشفيات أكثر مما كان عليه عندما تم إغلاق البلاد في مارس.

ويأتي ذلك في الوقت الذي كان من المقرر أن يكشف فيه بوريس جونسون عن نظام إغلاق جديد مكون من ثلاثة مستويات في إنجلترا، مع قيود أكثر صرامة على المناطق التي ترتفع فيها معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

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