تعديل موعد جولتين في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن تعديل مواعيد مباريات الجولتين الخامسة والسادسة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين؛ بسبب تزامنها مع انعقاد قمة مجموعة دول العشرين (G20) التي تترأسها السعودية.

مواعيد الجولتين الخامسة والسادسة:

وأضاف البيان الذي تم نشره عبر حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على “تويتر”: “ووفقًا للجنة، فإن الجولة الخامسة ستنطلق يوم الاثنين الموافق 23 من نوفمبر 2020 وعلى مدار يومين، بدلًا من موعدها السابق 21 من الشهر ذاته”.

ولفت البيان إلى أن هذا التأجيل جاء بسبب تزامن الجولة الخامسة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين مع انعقاد قمة قادة دول مجموعة العشرين يومي 21 و22 نوفمبر، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

واعتمدت اللجنة يوم الجمعة الموافق 27 من نوفمبر 2020 موعدًا لانطلاقة الجولة السادسة، والتي تستمر حتى الـ29 من الشهر ذاته، بدلًا من يوم الخميس؛ بسبب ارتباط الشباب والاتحاد بمواجهات نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، والذي أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن إقامة لقاء الذهاب في الثاني ديسمبر المقبل.

وكانت لجنة المسابقات قد عقدت اجتماعات تنسيقية بهذا الخصوص مع الاتحاد السعودي كرة القدم، وأندية الهلال والنصر والأهلي وأبها المشاركة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (2019/ 2020)، وأندية الشباب والاتحاد المشاركة في نصف نهائي كأس محمد السادس الأندية الأبطال.

دوري محمد بن سلمان:

وترددت أنباء مؤخرًا عن احتمالية تأجيل منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري محمد بن سلمان للمحترفين، والمقرر انطلاقها يوم 21 من شهر نوفمبر المقبل، بسبب فترة التوقف الدولي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأُقيمت الجولة الأولى من دوري محمد بن سلمان للمحترفين، يومي السبت والأحد، وشهدت العديد من المفاجآت أبرزها خسارة النصر والاتحاد أمام الفتح والاتفاق، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن الفرق التي نجحت في تحقيق الفوز خلال منافسات الجولة الأولى أيضًا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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