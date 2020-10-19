تعليق مثير بشأن اقتراب مروان دا كوستا من الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

تردد في الفترة الأخيرة، أنباء عن اقتراب المدافع المغربي مروان دا كوستا من العودة لصفوف الفريق الكروي الأول بـ الاتحاد، وذلك بعد أن فسخ عقده في الأشهر الماضية، بسبب التأخر في إعطائه مستحقاته المالية.

وحول هذا الأمر علّق الناقد الرياضي والإعلامي هتان النجار عبر حسابه في “تويتر” قائلًا بأنه يرفض عودة دا كوستا للعميد حتى ولو كان الفريق يحتاجه، مضيفًا أن الاتحاد أكبر من أي لاعب.

عودة مروان دا كوستا بها استرخاص لـ الاتحاد

وأشار النجار أن عودة دا كوستا سيكون فيها استرخاص لنادي الاتحاد.

وكتب هتان النجار قائلًا: “هناك محبين لـ دا كوستا ويتمنون عودته ولكن ليعرف الجميع، أنه مهما كانت نجومية اللاعب فـ الاتحاد أكبر منه، ومتى ما كان الاتحاد فوق الجميع سيعود قويًا، باختصار عودة دا كوستا فيها استرخاص لـ الاتحاد بسبب ما فعله اللاعب قبل وبعد رحيله كارثة وللأسف هناك من يطالب بعودته، قد لا ألومهم ولكن لا تسترخصون ناديكم”.

دا كوستا يُلمح لعودته لـ الدوري السعودي

وكان دا كوستا المدافع السابق للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد ألمح إلى إمكانية عودته لـ الدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة المقبلة.

وكتب دا كوستا منشورًا عبر حسابه في الإنستجرام أكد فيه توصله لاتفاق ودي مع إدارة الاتحاد، مضيفًا أنه بإمكانه التفكير للعودة واللعب من جديد في الدوري السعودي، وذلك لإيجاد الدعم الجماهيري المأمول.

ويُعد مروان دا كوستا حاليًا لاعبًا حرًا، وذلك بعد نهاية عقده مع نادي طرابزون سبور التركي.

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