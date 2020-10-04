تونس تقرر حظر التجمعات بمختلف أنواعها

المواطن - متابعة

أصدر رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، اليوم الأحد، قرارًا بمنع جميع التجمعات بمختلف أنواعها في كامل البلاد، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشدد هشام المشيشي، على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق البروتوكول الصحي، وإجبارية ارتداء الكمامات، وتقليص ساعات العمل في المؤسسات العمومية والخاصة وتقسيم الموظفين إلى مجموعات.

وأوضح أنه أمر بتطبيق الحجر الصحي في بعض المحافظات التي شهدت إصابات عديدة بالفيروس وتعليق صلاة الجمعة فيها.

وأشار إلى أن هذه القرارات ستدخل حيز التنفيذ بداية من الغد، وتستمر لأسبوعين.

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