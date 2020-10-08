جماهير الاتحاد للإدارة: استغنوا عن هذا اللاعب

المواطن - محمد سمعه

طالبت جماهير نادي الاتحاد، إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي بالاستغناء عن أحد لاعبي الفريق الكروي الأول، وذلك قبل بدء موسم 2020/2021.

ودشنت جماهير العميد وسمًا عبر “تويتر” اليوم الخميس بعنوان “جمهور العميد يرفض بقاء بوني” في إشارة منهم إلى رغبتهم بالاستغناء عن اللاعب الإيفواري ويلفريد بوني.

السبب وراء مطالبة جماهير الاتحاد برحيل بوني

وأكدت جماهير العميد على السبب الذي دفعها للمطالبة برحيل ويلفريد بوني كونه لم يقدم المردود الفني المأمول منه، إضافة لحصوله على راتب كبير لا يستحقه، بسبب الأداء غير الجيد الذي يقدمه مع الفريق.

وذكرت جماهير الاتحاد أن إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي مخطئة تمامًا في التعاقد مع بوني الذي كان بلا نادٍ وقت تعاقد إدارة النادي معه في يناير الماضي.

وقالت تقارير صحافية إنه في حال عدم عودة المهاجم الرأس أخضري غاري رودريغيز إلى العميد، فسوف يستمر بوني مع الفريق في الموسم الجديد.

وكان بوني لعب لفريقي سوانزي سيتي الويلزي ونادي العربي القطري قبل الانضمام لـ الاتحاد.

الاتحاد يُراقب صفقة برازيلية

وفي سياق آخر يُفكر العميد في التعاقد مع اللاعب البرازيلي إدينيلسون أندرادي دوس سانتوس لاعب وسط فريق إنترناسيونالي البرازيلي، وذلك من أجل تدعيم صفوف العميد بصفقات قوية بحثًا عن تحقيق نتائج إيجابية بالموسم الجديد 2020/ 2021.

وحاول فريق الهلال، التعاقد مع اللاعب إدينيلسون أندرادي دوس سانتوس، لكن العرض تم رفضه من قبل إدارة النادي البرازيلي.

وكان إدينيلسون وافق بشكل مبدئي على الانضمام إلى العميد وذلك من أجل خوض تجربة احترافية جديدة في الدوري السعودي.

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