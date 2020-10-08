حقيقة رحيل هتان باهبري عن الهلال

المواطن - مروة نبيل

ارتبط اسم هتان باهبري بالرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2020/ 2021.

هتان باهبري مستمر

ونفى الإعلامي أحمد العجلان عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أنباء رحيل باهبري في الميركاتو الصيفي الحالي، مؤكدًا أنه سيكون عنصرًا أساسيًا في تشكيلة الهلال مع بداية الموسم.

وقال: “علمت (الجزيرة) أن لاعب الهلال هتان باهبري مستمر مع الفريق وسيعتمد عليه المدرب في أول مباريات الفريق بالدوري كلاعب أساسي، بعد أن تم خلال الأيام الماضية تداول مسألة رحيله عن الفريق”.

وكان نادي الهلال قد تعاقد مع هتان باهبري في بداية عام 2019 بعقد يمتد لـ3 مواسم، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، ويحصل على 5 ملايين ريال سنويًا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

العروض تنهال على اللاعب

وأكدت تقارير صحافية مؤخرًا، أن باهبري تلقى أكثر من عرض للرحيل، بعدما وضعته إدارة الهلال على قائمة المغادرين سواء عن طريق بيع عقده أو الإعارة، ولكنه يرفض ويطلب توقيع مخالصة مالية.

وأشارت التقارير إلى أن النجم الهلالي يملك 5 عروضًا من أندية الأهلي، الاتحاد، الشباب، الوحدة والاتفاق، واجتمع مع وكيل أعماله من أجل مناقشة هذه العروض والتوصل إلى آلية لإنهاء ارتباطه مع الهلال.

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