خطوة تُقرب الاتحاد من ضم مدافع الهلال

المواطن - محمد سمعه

أصبح نادي الاتحاد قريبًا من ضم اللاعب عبدالله الحافظ مدافع الفريق الكروي الأول بـ الهلال، وذلك قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية في المملكة يوم 25 أكتوبر الجاري.

وسيتعاقد العميد مع اللاعب عبدالله الحافظ لمدة سنتين لتدعيم الصفوف الخلفية للعميد وفقًا لـ “الاقتصادية”.

الوحدة يُنافس الاتحاد لضم عبدالله الحافظ

وينتظر مسؤولو العميد رد عبدالله الحافظ الذي يرغب نادي الوحدة في التعاقد معه أيضًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان عبدالله الحافظ دخل الفترة الحرة في عقده مع الهلال، وبحث المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للزعيم عن بيعه أو إعارته خلال الميركاتو الصيفي، خاصة أن المدرب الروماني لا يفكر في الاعتماد عليه.

الشباب فكّر في الحافظ لتعويض رحيل بلعمري

وقيل إن الشباب رغب في ضم عبدالله الحافظ لتعويض رحيل المدافع الجزائري جمال بلعمري المنضم حديثًا إلى نادي ليون الفرنسي.

وفي وقت سابق، طالبت جماهير نادي الاتحاد، إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي بالاستغناء عن أحد لاعبي الفريق الكروي الأول، وذلك قبل بدء موسم 2020/2021.

ودشنت جماهير العميد وسمًا عبر “تويتر” اليوم الخميس بعنوان “جمهور العميد يرفض بقاء بوني” في إشارة منهم إلى رغبتهم بالاستغناء عن اللاعب الإيفواري ويلفريد بوني.

وأكدت جماهير العميد على السبب الذي دفعها للمطالبة برحيل ويلفريد بوني، كونه لم يقدم المردود الفني المأمول منه، إضافة لحصوله على راتب كبير لا يستحقه، بسبب الأداء غير الجيد الذي يقدمه مع الفريق.

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