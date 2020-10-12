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رئيس الأهلي: ابن مشعل دعم إدارتي بـ13 مليونًا
مؤكدًا أنه يُمثل 70% من ثقل الجمعية العمومية

رئيس الأهلي: ابن مشعل دعم إدارتي بـ13 مليونًا

2020/10/12
الساعة 12:54 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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رئيس الأهلي: ابن مشعل دعم إدارتي بـ13 مليونًا منصور بن مشعل وعبدالإله مؤمنة
المواطن - مروة نبيل
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1 رئيس الأهلي يكشف دعم ابن مشعل لإدارته:
1.1 استقالة منصور بن مشعل:

أوضح رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عبدالإله مؤمنة، القيمة المالية للدعم الذي تلقاه من عضو الشرف الذهبي، المشرف العام على كرة القدم سابقًا، الأمير منصور بن مشعل.

رئيس الأهلي يكشف دعم ابن مشعل لإدارته:

وأكد رئيس النادي الأهلي خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”، أن الأمير منصور بن مشعل، دعم إدارته بـ13 مليون ريال، بالإضافة إلى 25 مليونًا دفعها للإدارة السابقة.

وأشار عبدالإله مؤمنة إلى أن عضو الشرف الذهبي، بن مشعل يُمثل 70% من ثقل الجمعية العمومية للنادي، موضحًا أن الخلافات الوحيدة معه كانت رغبته في أن يكون لديه صلاحيات أكبر في القرارات، تتناسب مع الدعم الذي يقدمه.

عبدالإله مؤمنة
عبدالإله مؤمنة

استقالة منصور بن مشعل:

وتسببت أحوال الراقي الأخيرة، في خلق حالة من الغضب العارم عند جماهير النادي؛ وذلك بسبب وجود أزمات مالية، بجانب الفشل في الإبقاء على عبدالفتاح عسيري، الذي انضم إلى صفوف النصر.

وطالبت الجماهير برحيل ابن مشعل عن منصبه؛ بسبب تردي أوضاع الفريق وعدم استقراره مع رحيل بعض اللاعبين، قبل أن يتقدم باستقالته شهر أغسطس، بسبب ظروفه الصحية التي منعته من استكمال مهمته، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

منصور بن مشعل مع الأهلي
الأمير منصور بن مشعل

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