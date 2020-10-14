رئيس فريق لقاح أكسفورد: لا أمل في عودة الحياة حتى يوليو 2021 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

قال رئيس الفريق البحثي الذي يعمل على لقاح أكسفورد، أندرو بولارد، إنه ستكون هناك حاجة لارتداء كمامات الوجه واتخاذ تدابير التباعد الاجتماعي حتى الصيف المقبل.

وأكد على ضرورة اتباع قواعد صارمة حتى لو أثبتت الاختبارات العالمية نجاح اللقاحات، مفسرًا أن الجرعات الأولى لن تكون متاحة على الأرجح حتى العام المقبل، وستكون مخصصة فقط للمجموعات الرئيسية مثل العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية.

وقال البروفيسور بولارد إنه يأمل أن تكتمل التجارب النهائية بحلول نهاية هذا العام لكنه أضاف: لا أمل في عودة الحياة إلى طبيعتها حتى يوليو 2021 على أقرب تقدير.

وتابع: اللقاح الفعال هو أفضل طريقة للسيطرة على الفيروس، أما عن سؤال متى تعود الحياة إلى طبيعتها فإنه حتى لو كان لدينا لقاح كافٍ للجميع، فمن غير المرجح من وجهة نظري أن تعود سريعًا وعلى المدى المتوسط ​​سنظل بحاجة إلى إجراءات أفضل والوضع لن يتغير من حيث ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

لقاح أكسفورد

ويُذكر أن لقاح أكسفورد هو واحد من تسعة لقاحات فقط وصلت إلى المرحلة الثالثة من التجارب، وهي المرحلة الأخيرة قبل التنفيذ، ويُنظر إليه على نطاق واسع على أنه المرشح الرئيسي لتقديمه للأشخاص للوقاية من كوفيد-19.

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