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رئيس فريق لقاح أكسفورد: لا أمل في عودة الحياة حتى يوليو 2021 
الكمامات والتباعد الاجتماعي ضروريان حتى الصيف المقبل

رئيس فريق لقاح أكسفورد: لا أمل في عودة الحياة حتى يوليو 2021 

2020/10/14
الساعة 2:22 مساءً
- ‎فيالعالم, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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رئيس فريق لقاح أكسفورد: لا أمل في عودة الحياة حتى يوليو 2021 
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

قال رئيس الفريق البحثي الذي يعمل على لقاح أكسفورد، أندرو بولارد، إنه ستكون هناك حاجة لارتداء كمامات الوجه واتخاذ تدابير التباعد الاجتماعي حتى الصيف المقبل.

وأكد على ضرورة اتباع قواعد صارمة حتى لو أثبتت الاختبارات العالمية نجاح اللقاحات، مفسرًا أن الجرعات الأولى لن تكون متاحة على الأرجح حتى العام المقبل، وستكون مخصصة فقط للمجموعات الرئيسية مثل العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية.

رئيس فريق لقاح أكسفورد لا أمل في عودة الحياة الطبيعية حتى يوليو 2021 

وقال البروفيسور بولارد إنه يأمل أن تكتمل التجارب النهائية بحلول نهاية هذا العام لكنه أضاف: لا أمل في عودة الحياة إلى طبيعتها حتى يوليو 2021 على أقرب تقدير. 

وتابع: اللقاح الفعال هو أفضل طريقة للسيطرة على الفيروس، أما عن سؤال متى تعود الحياة إلى طبيعتها فإنه حتى لو كان لدينا لقاح كافٍ للجميع، فمن غير المرجح من وجهة نظري أن تعود سريعًا وعلى المدى المتوسط ​​سنظل بحاجة إلى إجراءات أفضل والوضع لن يتغير من حيث ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

رئيس فريق لقاح أكسفورد لا أمل في عودة الحياة الطبيعية حتى يوليو 2021 

لقاح أكسفورد

ويُذكر أن لقاح أكسفورد هو واحد من تسعة لقاحات فقط وصلت إلى المرحلة الثالثة من التجارب، وهي المرحلة الأخيرة قبل التنفيذ، ويُنظر إليه على نطاق واسع على أنه المرشح الرئيسي لتقديمه للأشخاص للوقاية من كوفيد-19.

رئيس فريق لقاح أكسفورد لا أمل في عودة الحياة الطبيعية حتى يوليو 2021 


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