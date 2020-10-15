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رابطة المحترفين تطلق الدليل الإرشادي لموسم 2020/ 2021
يشمل بروتوكول المباريات والتنظيمات الإعلامية

رابطة المحترفين تطلق الدليل الإرشادي لموسم 2020/ 2021

2020/10/15
الساعة 4:43 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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رابطة المحترفين تطلق الدليل الإرشادي لموسم 2020/ 2021 شعار دوري المحترفين
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية إخفاء
1 رابطة المحترفين تطلق الدليل الإرشادي
1.1 انطلاق دوري محمد بن سلمان السبت المقبل

أعلنت رابطة المحترفين عبر حساب البطولة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن الدليل الإرشادي لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2020/ 2021.

رابطة المحترفين تطلق الدليل الإرشادي

وأطلقت رابطة المحترفين بالتعاون مع غرفة القيادة والتحكم الطبية في الاتحاد السعودي لكرة القدم الدليل الإرشادي لانطلاق الدوري للموسم الرياضي الجديد 2020/ 2021، والذي يشمل بروتوكول المباريات والتنظيمات الإعلامية، ويمكن الاطلاع عليه من هنا.

وجاء إطلاق رابطة المحترفين للدليل الإرشادي حرصًا على صحة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية خلال مباريات الموسم الرياضي الجديد، في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد والتي تسببت في إيقاف النشاط الرياضي لعدة أشهر الموسم الماضي.

الدوري السعودي للمحترفين
شعار دوري المحترفين

انطلاق دوري محمد بن سلمان السبت المقبل

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين قد أعلنت عن جدول مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021، والمقرر انطلاقها يوم 17 من شهر أكتوبر الجاري، بمواجهة الشباب ضد أبها.

وترددت أنباء خلال الأيام الماضية عن احتمالية تأجيل انطلاقة منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2020/ 2021؛ لمنح الأندية المزيد من الوقت للاستعداد بشكل أفضل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).


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