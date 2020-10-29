راشفورد يُعيد إنجاز سولسكاير مع مانشستر يونايتد

المواطن - مروة نبيل

خطف ماركوس راشفورد الأنظار خلال مباراة فريقه مانشستر يونايتد ضد لايبزيج بالأمس، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

مانشستر يونايتد ضد لايبزيج

ولعب مانشستر يونايتد ضد لايبزيج على ملعب “أولد ترافورد”، وانتهت المباراة بفوز الشياطين الحمر بخماسية دون رد، سجلها؛ ماسون جرينوود، وأنتوني مارسيال، بالإضافة إلى الهاتريك الذي أحرزه راشفورد.

وحافظ الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد على صدارة ترتيب المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا، حيث رفع رصيده إلى 6 نقاط، فيما تجمد رصيد لايبزيج عند 3 نقاط؛ ليتراجع إلى المركز الثالث.

راشفورد يتألق

وأصبح راشفورد ثاني لاعب في صفوف الشياطين ينجح في تسجيل هاتريك لفريقه بعد مشاركته كلاعب بديل، بعد مدربه الحالي أولي جونار سولسكاير أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي في فبراير 1999، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”.

ورفع راشفورد رصيده إلى 4 أهداف، ليحتل صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث نجح في تسجيلهم من خلال 6 تسديدات على المرمى فقط، فيما أحرز مهاجم أتالانتا الإيطالي، الكولومبي دونوفان زابتا 3 أهداف، ليقع في المركز الثاني.

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