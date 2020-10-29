‎الرئيسية
الرياضة العالمية
راشفورد يُعيد إنجاز سولسكاير مع مانشستر يونايتد
بعد تسجيله هاتريك ضد لايبزيج

راشفورد يُعيد إنجاز سولسكاير مع مانشستر يونايتد

2020/10/29
الساعة 2:21 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
13
0
طباعة
راشفورد يُعيد إنجاز سولسكاير مع مانشستر يونايتد راشفورد وسولسكاير
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية إخفاء
1 مانشستر يونايتد ضد لايبزيج
1.1 راشفورد يتألق

خطف ماركوس راشفورد الأنظار خلال مباراة فريقه مانشستر يونايتد ضد لايبزيج بالأمس، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

مانشستر يونايتد ضد لايبزيج

ولعب مانشستر يونايتد ضد لايبزيج على ملعب “أولد ترافورد”، وانتهت المباراة بفوز الشياطين الحمر بخماسية دون رد، سجلها؛ ماسون جرينوود، وأنتوني مارسيال، بالإضافة إلى الهاتريك الذي أحرزه راشفورد.

وحافظ الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد على صدارة ترتيب المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا، حيث رفع رصيده إلى 6 نقاط، فيما تجمد رصيد لايبزيج عند 3 نقاط؛ ليتراجع إلى المركز الثالث.

 

مانشستر يونايتد
احتفال اللاعبون بالهدف

راشفورد يتألق

وأصبح راشفورد ثاني لاعب في صفوف الشياطين ينجح في تسجيل هاتريك لفريقه بعد مشاركته كلاعب بديل، بعد مدربه الحالي أولي جونار سولسكاير أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي في فبراير 1999، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”.

ورفع راشفورد رصيده إلى 4 أهداف، ليحتل صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث نجح في تسجيلهم من خلال 6 تسديدات على المرمى فقط، فيما أحرز مهاجم أتالانتا الإيطالي، الكولومبي دونوفان زابتا 3 أهداف، ليقع في المركز الثاني.

نجم مانشستر يونايتد راشفورد 1
راشفورد الأفضل في المباراة
راشفورد
راشفورد

ذات صلة :
  • تمويل بنك التنمية الاجتماعية يصل 60 ألف مستفيد بالربع الثالث
    •
  • التعاون يلغي عقد بابل بعد ضمه بـ23 يومًا!
    •
  • حكام مباراتي اليوم في دوري محمد بن سلمان
    •
  • سر مشادة محمد فراج مع بسنت شوقي على السجادة الحمراء
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :