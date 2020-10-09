سبب عدم انتقال عبدالرحمن الشمري إلى دوردريخت الهولندي

المواطن - مروة نبيل

توقفت صفقة انتقال حارس المرمى عبدالرحمن الشمري إلى صفوف نادي إف سي دوردريخت الهولندي، رغم خوضه تجربة أداء معه خلال الفترة الماضية.

فشل انتقال عبدالرحمن الشمري إلى دوردريخت

وعاد عبدالرحمن الشمري إلى صقور المستقبل، وسينضم إلى معسكر الرياض، وذلك بعد تعثر صفقة انتقاله إلى دوردريخت المنتمي إلى دوري الدرجة الأولى الهولندي.

وأشار حساب برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن فشل الصفقة بسبب شروط تعاقدية يفرضها الاتحاد الهولندي لكرة القدم.

وفي السياق ذاته، علق الشمري قائلًا: “التعاقد مع أحد الأندية الأوروبية هو حلم لكل لاعب، ولكني راضٍ عن تجربتي مع دوردريخت؛ وواثق بأني سأحظى بفرصة جديدة مع نادٍ أوروبي آخر”.

الشمري يخطف الأنظار

ويُعد حارس النصر والأخضر، عبدالرحمن الشمري من حراس المرمى السعوديين المميزين ويُقدم أداءً لافتًا مع المنتخب الوطني، وانضم العام الماضي إلى برنامج الابتعاث، وسلف أن تلقى عرضين برتغاليين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومثل الشمري صاحب الـ20 عامًا نادي النصر في جميع فئاته السنية، ومنتخبات تحت 18، 19، و20 عامًا، وظهر بشكل مميز خلال مشاركته مع العالمي والأخضر.

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