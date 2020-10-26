طريقة جديدة من مطاعم الوجبات السريعة للترويج لطعامهم

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

كشفت دراسة أن الأطفال الذين لديهم قنوات شهيرة على موقع يوتيوب، والمعروفة باسم كيد فلونسر، يتلقون أموالًا للترويج للوجبات السريعة والمشروبات السكرية في مقاطع الفيديو الخاصة بهم.

وقام باحثون من كلية الصحة العامة العالمية بجامعة نيويورك بمراقبة قنوات خمسة من مشاهير الأطفال على يوتيوب وهي القنوات الأكثر مشاهدة، ومقاطع الفيديو الأكثر شعبية ووجود الأطعمة ذات العلامات التجارية في مقاطع الفيديو.

ترويج للوجبات السريعة

وشاهد الباحثون مقاطع الفيديو الخاصة بكيد فلونسر التي تعرض الأطعمة والمشروبات، ووجدوا أن الغالبية العظمى منها (90 في المائة) تضمنت وجبات سريعة من العلامات التجارية غير الصحية، مثل ماكدونالدز.

غالبًا ما يصور أباء أبناء كيد فلونسر وهم يجرون تجارب علمية، أو يراجعون الألعاب، أو يحتفلون بأعياد الميلاد أو يجربون الطعام ويحصلون على مبالغ ضخمة من قبل المعلنين.

ويعتبر ريان كاجي صاحب المؤثرات الأعلى ربحًا على يوتيوب في العامين الماضيين – وهو طفل يبلغ من العمر تسع سنوات من تكساس والذي ظهر في سلسلة يوتيوب الخاصة به، والتي تسمى عالم رايان.

زيادة الإنتاج بمقاطع الفيديو

وقال باحثون إن مقاطع الفيديو، التي تعرض تجارب علمية أساسية وتحديات وفنون وحرف يدوية وألعاب تفريغ، حققت 26 مليون دولار (20 مليون جنيه إسترليني) العام الماضي، لكن شركات الوجبات السريعة تهتم بشكل متزايد بإدخال منتجاتها في مقاطع الفيديو هذه، والتي تحظى بشعبية كبيرة لدى الأطفال.

في المملكة المتحدة، تتخذ الحكومة إجراءات صارمة ضد إعلانات الوجبات السريعة، لكن الشركات زادت الإعلان عبر الإنترنت بشكل كبير استجابة لاستخدام المستهلكين المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي.

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