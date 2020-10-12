عبدالإله مؤمنة: الأهلي سدد 120 مليون ريال من ديونه!

المواطن - مروة نبيل

كشف عبدالإله مؤمنة، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، قيمة الديون على الراقي فور توليه الرئاسة، موضحًا في الوقت ذاته أن وزارة الرياضة تُساعد الأندية في تجاوز هذه الأزمات.

عبدالإله مؤمنة يكشف ديون الأهلي:

وتحدث عبدالإله مؤمنة قائلًا: “نحن في مرحلة مختلفة.. نواجه تحديات لكن يجب علينا أن نعمل ونعمل، والمنظومة الرياضية اختلفت وتوجد علاقة بين وزارة الرياضة والأندية.. لا يمكن أن تمتلك قرارًا وتتحمل المسؤولية”.

وتابع: “التوازن المالي في الأندية الكبيرة يزعل الجمهور.. الالتزامات المالية التي حصرتها كانت كبيرة، وصلت إلى 110 مليون ريال عبارة عن قضايا قديمة، بالإضافة إلى 200 مليون ريال كالتزامات رواتب.. كل المشاكل المالية أغلقتها وزارة الرياضة، وسددنا 120 مليون ريال”.

وأضاف رئيس النادي الأهلي خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “توجد أرقام مضخمة في بعض التعاقدات مثلًا ليما ظهير بـ6 مليون يورو.. فترة كورونا أثرت على كل الأندية ماديًّا”.

وواصل عبدالإله مؤمنة تصريحاته عن وزير الرياضة قائلًا: “الأمير عبدالعزيز بن تركي عنده مشروع دولة وأنا أعتبر نفسي جزءًا منه.. لا يمكن أن تلغي عقد لاعب حتى تسدد كل الأمور المالية”.

الأهلي يُعاني:

ويُعاني النادي الأهلي من عدم الاستقرار الفني والإداري خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي أثر على أداء الفريق الأول لكرة القدم، وتسبب في غيابه عن منصات التتويج منذ 4 سنوات، كما أنه أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري بصعوبة.

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