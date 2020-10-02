عبدالرحمن الظفيري ينضم إلى الحزم حتى 2022

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الحزم عن تعاقده رسميًا مع عبدالرحمن الظفيري لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي المقبل.

عبدالرحمن الظفيري حزماوي

وأكد حساب نادي الحزم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، أن الإدارة أنهت إجراءات التعاقد مع عبدالرحمن الظفيري قادمًا من النصر لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين حتى 2022.

وكان نادي النصر قد أعار الظفيري إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي، وظهر اللاعب بشكل مميز، وساهم في تسجيل أكثر من 15 هدفًا في دوري محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

الحزم يهبط إلى الدرجة الأولى

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم يُصارع من أجل البقاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي المقبل، إلا أنه هبط إلى دوري الدرجة الأولى بعد احتلاله المركز الـ15.

وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم 27 نقطة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المنصرم، من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 6 لقاءات، والخسارة في 17 مواجهة.

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