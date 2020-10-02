‎الرئيسية
الرياضة
عبدالرحمن الظفيري ينضم إلى الحزم حتى 2022
لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد

عبدالرحمن الظفيري ينضم إلى الحزم حتى 2022

2020/10/02
الساعة 4:58 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
15
0
طباعة
عبدالرحمن الظفيري ينضم إلى الحزم حتى 2022 الظفيري
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية إخفاء
1 عبدالرحمن الظفيري حزماوي
1.1 الحزم يهبط إلى الدرجة الأولى

أعلن نادي الحزم عن تعاقده رسميًا مع عبدالرحمن الظفيري لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي المقبل.

عبدالرحمن الظفيري حزماوي

وأكد حساب نادي الحزم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، أن الإدارة أنهت إجراءات التعاقد مع عبدالرحمن الظفيري قادمًا من النصر لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين حتى 2022.

وكان نادي النصر قد أعار الظفيري إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي، وظهر اللاعب بشكل مميز، وساهم في تسجيل أكثر من 15 هدفًا في دوري محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

 

الظفيري في دوري الدرجة الاولى
الظفيري

الحزم يهبط إلى الدرجة الأولى

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم يُصارع من أجل البقاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي المقبل، إلا أنه هبط إلى دوري الدرجة الأولى بعد احتلاله المركز الـ15.

وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم 27 نقطة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المنصرم، من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 6 لقاءات، والخسارة في 17 مواجهة.

الحزم
الحزم

ذات صلة :
  • قادة العالم يعلقون على إصابة ترامب بكورونا : نتمنى لصديقنا الشفاء
    •
  • نيابة عن أمير الرياض.. السديري يزور السفارة الكويتية للتعزية في الشيخ الصباح
    •
  • بغلف للاعبي النصر: اصنعوا التاريخ لأنفسكم
    •
  • احرصوا على تهوية الغرف بسبب عث الغبار في الخريف
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :