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عبدالرحمن الغامدي يدعم هجوم الرائد حتى 2022
أنهى إجراءات التوقيع رسميًا

عبدالرحمن الغامدي يدعم هجوم الرائد حتى 2022

2020/10/09
الساعة 4:47 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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عبدالرحمن الغامدي يدعم هجوم الرائد حتى 2022 الغامدي
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية إخفاء
1 عبدالرحمن الغامدي ريداويًا
1.1 الفريق الريداوي يدعم صفوفه

أعلن نادي الرائد، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع عبدالرحمن الغامدي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

عبدالرحمن الغامدي ريداويًا

ونشر حساب نادي الرائد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة لمهاجمه الجديد عبدالرحمن الغامدي بصحبة رئيس مجلس الإدارة فهد المطوع، بعد الانتهاء من إجراءات التوقيع بشكل رسمي، قبل قليل.

وأشار حساب النادي إلى أن الغامدي صاحب الـ25 عامًا، وقع عقدًا لمدة موسمين، ليمثل الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2022، وذلك بعد رحيله عن صفوف الاتحاد.

 

عبدالرحمن الغامدي
الغامدي بعد التوقيع

الفريق الريداوي يدعم صفوفه

وكان نادي الرائد قد أعلن عن تعاقده مع ميليتش قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بارتيزان الصربي بعقد يمتد لمدة موسمين، لتدعيم دفاعه بالموسم الجديد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وظهر الرائد بشكل مميز خلال منافسات الموسم الماضي، وكان يُنافس على خطف بطاقة التأهل إلى دوري أبطال آسيا 2021، إلا أن خسارته في الجولة الأخيرة ضد الأهلي أبعدته عن البطولة القارية، لينهي دوري المحترفين في المركز السادس برصيد 46 نقطة.


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