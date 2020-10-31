عبدالرزاق حمدالله يُعلن إصابته بـ فيروس كورونا

المواطن - محمد سمعه

أعلن اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله نجم النصر، منذ قليل عن إصابته بفيروس كورونا وذلك من خلال تغريدة كتبها عبر حسابه في “تويتر”.

تعليق حمدالله بعد إصابته بـ كورونا

وقال اللاعب المغربي حمدالله: “قال رسول اللهﷺ “ما أصاب المؤمن من هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله من خطاياه “، تأكدت إصابتي بكورونا الحمد لله والشكر له، بالشفاء العاجل للجميع و حفظكم الله من كل مكروه أينما كنتم.

ويُعد حمدالله سادس لاعب يُصاب بفيروس كورونا في النصر، وسيغيب عن مواجهة الشباب في الدوري.

وفي وقت سابق، نفى جراح الظفيري وكيل أعمال اللاعبين عبدالله مادو وخالد الغنام نجمي النصر تعرضهما لأي مشاكل صحية مؤخرًا.

وكتب جراح الظفيري تغريدة عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “غير صحيح إطلاقًا ما تردد، موكلينا مادو وخالد الغنام في أتم صحة وعافية، ولا توجد أي مشاكل صحية بهما”.

وجاء ذلك بعد أن ذكر الناقد الرياضي فهد الروقي أن كلًّا من مدافع النصر وزميله خالد الغنام تعرضا لمشكلة صحية مؤخرًا.

وكان عبدالله مادو وخالد الغنام شاركا مع النصر في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، حيث ودع النصر البطولة من دور الأربعة.

المسحل يرد على إمكانية تأجيل مباراة النصر والشباب

وفي وقت سابق، رد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على إمكانية تأجيل مباراة الشباب والنصر المقرر إقامتها بعد غد الأحد في الجولة الـ3 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث المسحل لـ برنامج “الدوري مع وليد” قائلًا: “من الصعب تأجيل أي مباراة، خلال اجتماع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة مع الأندية قبل انطلاق الدوري تم إطلاعهم على كافة الأمور وأيضًا تم إبلاغ الأندية بالبروتوكول الصحي والإجراءات التي سيتم العمل بها للأندية في حال ظهرت إصابات كورونا في صفوفها، الروزنامة ممتلئة ومن الصعب تأجيل أي مباراة”.

وأضاف المسحل قبل مباراة الشباب والنصر: “لا قدر الله، إذا عانى أي نادٍ من إصابات كورونا، القائمة مكونة من 35 لاعبًا ويُمكنه الاستعانة بالناشئين أو الشباب والأمر مفتوح لكل نادٍ، لكن من الصعب تأجيل أي مباراة بسبب الجائحة وضغط الروزنامة”.

وكان بعض الإعلاميين بالإضافة إلى فايز الروقي عضو المركز الإعلامي بنادي النصر، تحدثوا عن وجود 3 لاعبين بالفريق الكروي الأول بالعالمي مصابين بـ فيروس كورونا.

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