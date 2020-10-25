عبدالفتاح آدم يُغادر النصر وينضم لـ الرائد حتى نهاية الموسم

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الرائد، منذ قليل عن تعاقده مع اللاعب عبدالفتاح آدم مهاجم النصر لمدة موسم رياضي واحد.

وذكر الحساب الرسمي للرائد عبر “تويتر” أن آدم سينضم لـ رائد التحدي على سبيل الإعارة من نادي النصر.

وحضر فهد المطوع رئيس نادي الرائد إجراءات توقيع آدم عقد انضمامه للفريق.

سبب رحيل عبدالفتاح آدم عن النصر

وكان آدم عانى من قلة المشاركة بصورة منتظمة مع النصر خلال الموسم الماضي، كما أن المدرب روي فيتوريا مدرب العالمي لم يعتمد عليه بشكل مستمر في مباريات أصفر العاصمة.

يذكر أن آدم صاحب الـ25 عامًا كان انضم إلى النصر قادمًا من فريق التعاون في عام 2019.

وفي وقت سابق، كان القانوني الرياضي أحمد الأمير الباحث في اللوائح الرياضية رد على حقيقة مخالفة النصر للقانون بسبب مشاركة بعض من اللاعبين المواليد مع الفريق الكروي الأول بالعالمي مؤخرًا.

أزمة بسبب قيد عبدالفتاح آدم بقائمة النصر

ولعب في قائمة العالمي كل من عبد الفتاح آدم وأيمن يحيى ومختار علي وهم 3 لاعبين من المواليد، بينما تنص لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم على ضرورة وجود لاعب واحد فقط من المواليد.

وقال الأمير عبر حسابه الرسمي في “تويتر” إن أصفر العاصمة لم يرتكب أي مخالفة في قيد ثلاثي المواليد كما أن مشاركتهم مع الفريق قانونية بنسبة 100%.

وأكد الأمير على أن مشاركة أيمن يحيى ومختار علي وعبدالفتاح آدم قانونية كونهم يحملون جواز السفر السعودي، وبالتالي تم قيدهم في القائمة المحلية والقارية لـ نادي النصر.

وكان العالمي تعرض لانتقادات بخصوص الحصول على استثناء لقيد 3 لاعبين بقائمتيه المحلية والقارية.

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