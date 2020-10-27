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عمر السومة يُسجل الهدف الأول في شباك النصر
منح النادي الأهلي التقدم مبكرًا

عمر السومة يُسجل الهدف الأول في شباك النصر

2020/10/27
الساعة 9:16 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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عمر السومة يُسجل الهدف الأول في شباك النصر السومة
المواطن - مروة نبيل
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1 عمر السومة يهز الشباك:
1.1 النصر يُعاني والأهلي يتألق:

نجح المهاجم السوري عمر السومة في هز شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بهدف مميز، ليمنح فريقه الأهلي التقدم عند الدقيقة 19.

 

عمر السومة يهز الشباك:

وتُقام مباراة الأهلي ضد النصر- الآن- على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبدأت مباراة الأهلي ضد النصر بشكل سريع، وسط محاولات لهز الشباك، قبل أن يطلق عمر السومة تسديدة من داخل منطقة الجزاء، ليسجل الهدف الأول في مرمى العالمي، بعد تلقيه تمريرة مميزة من عبدالله حسون.

عمر السومة
السومة

النصر يُعاني والأهلي يتألق:

وقبل مباراة الأهلي ضد النصر اليوم، يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي من تراجع النتائج، حيث إنه بدأ مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بهزيمتين أمام الفتح والتعاون.

على الجانب الآخر، يسير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشكل مميز حتى الآن، حيث نجح في تحقيق الفوز على الباطن والوحدة في أول جولتين، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


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