عون للإنقاذ تناشد البحث عن المفقود الذيباني

المواطن - جدة
ناشدت جمعية عون للبحث والإنقاذ، البحث عن المفقود عمر عبد الله الذيباني، الذي فُقد في حي الجامعة بمحافظة جدة.
وأوضحت الجمعية في بيان لها، أن المفقود الذيباني يعاني الزهايمر، داعيةً مَن يشاهده، أو يملك أي معلومات عنه إلى الاتصال على الأرقام (0535797294 /0500960277/ 0555090101).
وأضافت جمعية عون أنه بموجب الاتفاقية المبرمة بين الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر وجمعية عون للبحث والإنقاذ؛ فإنها تناشد أهالي مدينة جدة التعاون والتبليغ عن المفقود.
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