فواز الطريس يقترب والهلاليون يتغنون بالصفقة

المواطن - مروة نبيل

أبدت الجماهير الهلالية سعادتها باقتراب فواز الطريس من الانضمام إلى الزعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل المستوى المميز الذي ظهر عليه خلال الفترة الماضية.

فواز الطريس يقترب

أكدت تقارير صحافية، اليوم الثلاثاء، أن إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، قطعت شوطًا كبيرًا نحو إنهاء أولى الصفقات المحلية، بعد التوصل إلى اتفاق مع فارس الدهناء على انتقال فواز الطريس إلى صفوفه، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وشارك فواز الطريس صاحب الـ22 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في 16 مباراة خلال دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المنصرم، سجل خلالها هدفًا واحدًا، وقدم 3 تمريرات حاسمة، وخاض 3 مواجهات في الكأس.

الجماهير تُشيد بالصفقة

وبعد ارتباط اسمه بنادي الهلال، أصبح فواز الطريس ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، حيث تفاعلت الجماهير مع الخبر، مؤكدين أن هذه الصفقة ستفيد الزعيم كثيرًا، وأشادوا بمستوى اللاعب.

وكتب سعود المشعل: “إدارة الهلال اتفقت رسميًا مع لاعب الاتفاق فواز الطريس بالانضمام لصفوف كبير آسيا وسيتواجد اللاعب بالنادي فور انتهاء معسكر المنتخب السعودي الأولمبي.. الله ينفع به”.

وقال عبدالسلام هامـسون: “الطريس تابعت له عدّه مباريات هذا الموسم لاعب ممتاز ومُزعج للمدافعين… ناهيك عن إمكانياته الكبيرة أيضًا فواز لاعب دولي وعمره صغير وقابل للتطور أكثر وأكثر”.

وتابع تغريدته قائلًا: “أفضل الخيارات المُتاحة وأيضًا ممتاز لتعزيز الدكة وبديل ممتاز كورقة رابحة.. فعلًا صفقة جميلة وللمستقبل.. مُتفائل فيه”، وكتب “هلالي ساخر”: “إدارة الهلال حسمت صفقة فواز الطريس، أهلًا بك في معقل الزعامة والبطولات”.

وعلق حساب يحمل “هلالي كويتي” على الصفقة المنتظرة، قائلًا: “الطريس فنان صفقة معلم يا الهلال أجزم وأراهنكم أنه بيغلب كل صفقات النصر من حيث الأهمية والتأثير موهوب ولعيب الولد يا ناس”.

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