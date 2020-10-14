في العدد الجديد لأم القرى: لـ الهيئة الملكية للجبيل وينبع ميزانية مستقلة

المواطن - الرياض

نشرت الجريدة الرسمية جريدة أم القرى، بعض تفاصيل موضوعات العدد المقبل، حيث من المقرر أن تكون للهيئة الملكية للجبيل وينبع ميزانية مستقلة.

وقال أم القرى، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: في العدد المقبل: تكون للهيئة الملكية للجبيل وينبع ميزانية مستقلة تصدر ضمن الميزانية العامة للدولة.

وأضافت جريدة أم القرى: “لوزير المالية استثناؤها من أي حكم تنظيمي يرد في مرسوم الميزانية العامة للدولة”.

نبذة عن الهيئة:

يذكر أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع هي هيئة سعودية تأسست بأمر ملكي عام 1975 تعنى بتطوير مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين في المملكة العربية السعودية، وتم توسعتها في رأس الخير التعدينية التي أضيفت عام 2009، ثم مدينة جازان الاقتصادية التي أضيفت عام 2015.

نشأة الهيئة الملكية:

النشأة تأسست الهيئة الملكية للجبيل وينبع بموجب مرسوم ملكي أصدره الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود في 16 رمضان عام 1395هـ الموافق 21 سبتمبر عام 1975م. وجاء في المرسوم الملكي: (تُشكَّل هيئة ملكية لتنفيذ خطة التجهيزات الأساسية اللازمة لإعداد منطقتي الجبيل وينبع كمنطقتين صناعيتين ويكون لهذه الهيئة شخصية معنوية مستقلة). كما خُصصت للهيئة الملكية ميزانية مستقلة لتنفيذ أعمالها.

وللهيئة الملكية مجلس إدارة يتولى إصدار القرارات والسياسات واللوائح التي من شأنها تحقيق أهدافها. وكان الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود أول من رأس مجلس إدارة الهيئة الملكية إبَّان ولايته للعهد، تلاه الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي آل سعود الذي شغل المنصب من عام 1991م حتى عام 2001م، ثم الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود من عام 2001م وحتى 2016م.

ويرأس مجلس إدارة الهيئة الملكية منذ العام 2016م المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. وبتاريخ 13 صفر 1439هـ الموافق 2 نوفمبر 2017م تم تكليف الدكتور مصلح بن حامد العتيبي برئاسة الهيئة الملكية للجبيل وينبع. وفي يوم السبت 17 رمضان 1439هـ الموافق 2 يونيو 2018م صدر الأمر الملكي رقم (أ / 229) بتعيين المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان رئيسًا للهيئة الملكية للجبيل وينبع بمرتبة وزير.

في عام 1395هـ (1975م) وضمن خطة التنمية الثانية وضعت المملكة العربية السعودية إستراتيجية التنمية التي تهدف إلى إنشاء اقتصاد متنوع وتقليل الاعتماد على إيرادات الزيت الخام، واتخذت قرارها التاريخي والإستراتيجي لدعم وتوسيع قاعدتها الصناعية، حيث صدر المرسوم الملكي رقم م/75 بتأسيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع في 16 رمضان عام 1395هـ الموافق 21 سبتمبر 1975م كجهاز له استقلاليته المالية والإدارية، تُدار عجلته من قبل مجلس إدارة يرتبط رئيسه مباشرة بمجلس الوزراء، كما يقوم مركز الهيئة الملكية الرئيس ومقره مدينة الرياض بوضع السياسات ومتابعة تنفيذها من خلال الإدارتين العامتين في كل من مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين.

شارك الخبر