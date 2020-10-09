كاريلو يُبدع وينقذ البيرو من الخسارة ضد باراغواي

المواطن - محمد سمعه

قدم اللاعب أندري كاريلو، نجم الهلال، أداء أكثر من رائع مع منتخب البيرو في مباراة اليوم الجمعة ضد منتخب باراغواي، ضمن لقاءات الجولة الأولى من تصفيات أمريكا اللاتينية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ونجح كاريلو في إنقاذ منتخب بلاده من الخسارة ضد الباراغواي؛ حيث سجل هدفي منتخب بيرو في شباك باراغواي في الدقيقتين 53 و85.

كاريلو يتقمص دور المنقذ لـ منتخب البيرو:

وعلى الرغم من أن منتخب بيرو كان له الأسبقية في الدقيقة الثالثة والخمسين بفضل هدف كاريلو، لكن منتخب باراغواي سجل هدفين ليأتي كاريلو ويتقمص دور المنقذ لمنتخب بلاده من الخسارة في الدقيقة الخامسة والثمانين.

وأصبح رصيد منتخب بيرو بعد التعادل الإيجابي مع منتخب باراغواي، نقطة واحدة، وأيضًا نقطة واحدة لمنتخب الباراغواي.

جدير بالذكر أن 10 منتخبات من قارة أمريكا الجنوبية يشاركون في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 وهم “البيرو، الأرجنتين، الإكوادور، الباراغواي، الأوروغواي، كولومبيا، فنزويلا، البرازيل، بوليفيا، تشيلي”.

بيرو وصيفة كوبا أمريكا 2019:

يذكر أن منتخب بيرو شارك في بطولة كأس العالم 2018 التي أُقيمت في روسيا، وودع البطولة من الدور الأول، كما شارك منتخب بيرو في بطولة كوبا أمريكا صيف عام 2019 ووصل إلى اللقاء النهائي ضد منتخب البرازيل لكنه خسر بثلاثية مقابل هدف.

وسيواجه منتخب بيرو، نظيره البرازيلي في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، صباح يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 أكتوبر.

وسبق لـ منتخب البيرو الفوز بلقب كوبا أمريكا مرتين عامي 1939 و 1975.

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