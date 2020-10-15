كاريلي يُحدد الصفقة الأجنبية الجديدة لـ الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

طالب المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي بالتعاقد مع لاعب أجنبي سابع في صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كاريلي يُحدد اللاعب الأجنبي الجديد

ويملك الاتحاد بقيادة كاريلي 6 لاعبين أجانب، وهم؛ مارسيلو غروهي، برونو أوفيني، رومارينيو، كريم الأحمدي، وألكسندر بريجوفيتش، بجانب الوافد الجديد برونو هنريكي، فيما اقترب التونسي أنيس البدري من الرحيل عن صفوفه.

وتسعى إدارة نادي الاتحاد بناء على طلب كاريلي للتعاقد مع البرازيلي رافائيل فيجا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بالميراس لتدعيم صفوفه في الموسم الرياضي الجديد.

وأشارت مصادر لموقع “جول”، إلى أن صعوبة الصفقة تكمن في عدم موافقة اللاعب، للقدوم إلى نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مفضّلًا البقاء مع فريقه البرازيلي.

ويلعب رافائيل فيجا صاحب الـ25 عامًا، في مركز صانع الألعاب، وخاض مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بالميراس هذا الموسم 19 مباراة في جميع البطولات، ونجح في تسجيل 4 أهداف.

انطلاقة أفضل في الموسم الجديد

وتحرص الإدارة على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين مميزين سواء من الشباب أو صفقات من خارج النادي أو رحيل بعض اللاعبين، أملًا في تحسين النتائج والظهور بشكل أفضل الموسم المقبل، بعد تراجع نتائجه خلال الفترة الأخيرة.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة كاريلي مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021، بمواجهة نظيره الاتفاق، مساء يوم الأحد المقبل، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

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