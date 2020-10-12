كوفيد-19 قد يعيش على هاتفك لمدة شهر

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

تشير دراسة جديدة إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يمكن أن يعيش لمدة شهر على سطح هاتفك المحمول في درجة حرارة الغرفة بحسب وكالة العلوم الوطنية الأسترالية.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن فيروس سارس- كوف 2 المسؤول عن كوفيد-19 قوي للغاية عند درجة 20 مئويًا، لكن كلما ارتفعت الحرارة تقل احتمالية نجاته، مؤكدين على أنه قد يعيش لمدة تصل إلى 28 يومًا على الأسطح الصلبة.

وكانت الدراسات الحديثة قد أظهرت أن الفيروس بإمكانه البقاء معديًا في الجسيمات المحمولة جواً لمدة تزيد عن ثلاث ساعات.

ضوء الشمس مقابل الظلام

وقام العلماء بقياس تأثير الفيروس بعد تعرضه لضوء الشمس وللظلام، حيث أدخلوه في مخاط صناعي بتركيزات مماثلة لتلك المذكورة في عينات من المرضى المصابين ووزعوه على الأسطح مختلفة، ثم أعادوا عزل الفيروس على مدار شهر.

وأظهرت الأبحاث أن ضوء الشمس المباشر يمكن أن يبطل نشاط الفيروس بسرعة. وقالت الدكتورة ديبي إيجلز: تظهر نتائجنا أن سارس- كوف-2 يمكن أن يظل معديًا على الأسطح لفترات طويلة من الوقت، مما يعزز الحاجة إلى الممارسات الجيدة مثل غسل اليدين بانتظام وتنظيف الأسطح.

وتابعت: وجدنا أن الفيروس كان قويًا للغاية عند 20 درجة مئوية، وهي درجة حرارة الغرفة تقريبًا في موسم الشتاء، حيث عاش لمدة 28 يومًا على الأسطح الملساء مثل الزجاج الموجود على شاشات الهاتف المحمول والأوراق النقدية.

كوفيد-19 مقابل الإنفلونزا

وبالمقارنة فقد وجدت تجارب مماثلة على فيروس الإنفلونزا أنه استمر على الأسطح لمدة 17 يومًا، مما يبرز مدى مرونة كوفيد-19.

وبمقارنة الأسطح فقد وجد أنه يعيش أطول على كل من الأسطح الملساء مثل الزجاج والفولاذ المقاوم للصدأ والفينيل مقارنة بالأسطح المسامية مثل القطن، بحسب النتائج المنشورة في مجلة Virology Journal.

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