لنجعلها خضراء في جدة تستهدف زراعة 6 آلاف شجرة

المواطن - جدة

انطلقت، اليوم السبت، ولمدة يومين، مبادرة التشجير التي تنفذها أمانة محافظة جدة بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، تحت شعار لنجعلها خضراء.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة، محمد بن عبيد البقمي، أن المبادرة تأتي ضمن إطار تعزيز التعاون والتكامل بين وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة البيئة والمياه والزراعة لدعم التشجير وتنمية الغطاء النباتي، وللمساهمة في تحسين المشهد البصري، والتي تستهدف زراعة 10 ملايين شجرة في جميع مناطق المملكة خلال الفترة من 10 أكتوبر إلى 30 إبريل، ويشارك في مبادرة جدة أكثر من (50) متطوعًا ومتطوعة في تشجير مواقع متفرقة بالمحافظة، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية من تطبيق التباعد الاجتماعي.

وأضاف البقمي أن هذه الحملة سوف تستهدف في مرحلة التدشين زراعة 6 آلاف شجرة في مواقع متفرقة بالمحافظة تشمل توزيع الشتلات على كامل الشوارع لتكون جاهزة لزراعتها من قبل المتطوعين مع المحافظة على إجراءات التباعد، حيث جرى تخصيص من 200 إلى 300 شتلة للشارع الرئيسي في حي القرينية، كما تم تخصيص 60 شتلة بطريق الحرمين، مضيفًا أن هذه المبادرة تأتي ضمن المبادرات المجتمعية التي تدعمها الأمانة بهدف نشر ثقافة التشجير وأهمية زراعة الأشجار ودورها البيئي في تلطيف وتنقية الهواء وزيادة الرقعة الخضراء وتحسين المشهد الحضري.

وأشار البقمي إلى أنه روعي في اختيار الأشجار أنواع محددة لا تستهلك الكثير من المياه من حيث تحمل العطش والحرارة والملوحة وسريعة النمو وجمالية المنظر، والتي تتضمن أشجار السدر والأراك والسلم والسيال والطلح واللبخ، لافتًا إلى أن الفرق التطوعية سوف تواصل أعمال التشجير في نطاق البلديات الفرعية وفقًا لأفضل المعايير؛ تحقيقًا للأهداف التجميلية والبيئية.

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