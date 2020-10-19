لوبيسكو مديرًا فنيًّا لـ اتحاد الكرة لمدة 3 سنوات

المواطن - مروة نبيل

أعلن اتحاد الكرة عن الاتفاق مع الروماني إيوان لوبيسكو للعمل مديرًا فنيًّا للاتحاد السعودي لكرة القدم بعقد يمتد لـ3 سنوات.

اتحاد الكرة يتعاقد مع لوبيسكو:

وأشار موقع اتحاد الكرة إلى أن لوبيسكو يحظى بمسيرة كروية ناجحة داخل وخارج الملعب على مدار 35 عامًا، أبرزها عمله كمدير فني في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم خلال الفترة من 2011 وحتى عام 2020.

ويمتلك الروماني خبرة في العمل الفني، حيث كان مسؤولًا عن اتفاقية التدريب وميثاق القواعد الأساسية في اتحاد الكرة الأوروبي ومسؤولًا عن تطوير برنامج نخبة اللاعبين الشباب في أوروبا.

أبرز المناصب التي تقلدها لوبيسكو:

وتقلّد لوبيسكو صاحب الـ52 عامًا، العديد من المناصب والمهام الدولية أبرزها عضوية لجنة الانضباط في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عضو اللجنة الفنية في الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”.

كما شغل الروماني عضوية مجموعة الدراسة الفنية في بطولة كأس العالم التي أُقيمت في البرازيل 2014، بالإضافة إلى كأس العالم للأندية نسخ 2008، 2009، و2014.

مسيرة لوبيسكو في الملاعب:

ولعب لوبيسكو في 5 أندية، حيث احترف في دينامو بوخارست خلال أكثر من فترة، ومنها؛ من 1986 وحتى 1990، قبل أن يعود إليه عام 1998، ولعب مع باير ليفركوزن من 1990 وحتى عام 1996.

واحترف الروماني في صفوف بروسيا مونشنغلادباخ من 1996 وحتى 1998، ومنه إلى بورصة سبور عام 200، ولعب في صفوف الهلال لمدة موسم من 2001 وحتى 2002، ومثل منتخب بلاده من 1988 وحتى عام 2000.

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