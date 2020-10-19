ليشنوفسكي يصل الرياض لبدء مشواره مع الشباب

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الشباب عن وصول لاعبه الجديد إيغور ليشنوفسكي إلى الرياض، تمهيدًا لبدء مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم.

ليشنوفسكي في الرياض

ونشر حساب نادي الشباب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوصول المدافع التشيلي الدولي ليشنوفسكي إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض، استعدادًا لتمثيل الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

وكان نادي الشباب قد أعلن عن تعاقده مع إيغور ليشنوفسكي قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي كروز آزول المكسيكي، لتدعيم دفاعه في الموسم الجديد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويعد المدافع صاحب الـ26 عامًا، واحدًا من أبرز مدافعي كروز أزول المكسيكي، وسبق له الاحتراف في العديد من الأندية، أبرزها بلد الوليد وسبورتينج خيخون الإسبانيين.

الشباب في دوري محمد بن سلمان:

وكان الشباب قد واجه أبها، يوم السبت الماضي، في افتتاح منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بفوز فريقه بهدف دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره الرائد، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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