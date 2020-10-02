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مارتينيز الصفقة النصراوية الأبرز في آسيا 2020
ساهم بتأهل الفريق إلى نصف النهائي

مارتينيز الصفقة النصراوية الأبرز في آسيا 2020

2020/10/02
الساعة 12:04 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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مارتينيز الصفقة النصراوية الأبرز في آسيا 2020 بيتي يحتفل بهدفه
المواطن - مروة نبيل
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1 مارتينيز يخطف الأنظار
1.1 صفقات النصر تُشارك في آسيا

يسير غونزالو “بيتي” مارتينيز بمستوى مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020، ليكون من أبرز صفقاته حتى الآن.

مارتينيز يخطف الأنظار

ويُعد الأرجنتيني مارتينيز من أكثر اللاعبين الجدد تأثيرًا مع النصر خلال مشواره في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، حيث شارك في 6 مباريات بمعدل 380 دقيقة، وكانت له بصمة واضحة، وذلك وفقًا لموقع “سوكر واي” المتخصص في كرة القدم العالمية.

وساهم النجم الأرجنتيني في تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى نصف نهائي البطولة الآسيوية، حيث صنع هدفًا خلال مباراته الأولى، وهز شباك الأهلي في الدور ربع النهائي، في المباراة التي حسمها فريقه بهدفين دون رد.

وكان النصر قد تعاقد مع بيتي مارتينيز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتالانتا يونايتد الأمريكي في صفقة تاريخية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

 

النصر ضد الأهلي
احتفال بيتي بالهدف

صفقات النصر تُشارك في آسيا

وتعاقدت الإدارة النصراوي مع العديد من الصفقات المميزة، وتم ضم بعضهم إلى قائمة الفريق في دوري أبطال آسيا، ومن أبرزهم مع النجم الأرجنتيني، عبدالفتاح عسيري وعبدالمجيد الصليهم، اللذان حجزا مكانهما في التشكيل الأساسي للأصفر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره بيرسبوليس الإيراني في الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا 2020، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).


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