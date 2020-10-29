ما هي فوائد المشي في الصباح ؟

فوائد المشي في الصباح

لابد من الاعتياد على المشي كل صباح من اجل الحفاظ على الصحة جملة نسمعها كثيرًا ولهذا لابد من معرفة فوائد المشي في الصباح وهل هناك وضعية معينة للمشي من أجل الحصول على جميع الفوائد.

فوائد المشي في الصباح للجسم

طبقًا لتقرير موقع المواطن الذي اثبت فيه أن الاعتياد على المشي في الصباح الباكر يساعد على حرق الدهون وبالتالي يقل وزن الجسم لذلك على من يتبع حمية غذائية لتقليل الوزن أن يمارس لرياضة المشي في الصباح.

من خلال المشي بشكل يوم في الصباح الباكر فإن الجسم يحتاج إلى كمية وفيرة من الماء لتعويض المفقود من سوائل الجسم في العرق والتبول وهذا قد يساعد على تنشيط الدورة الدموية وطرد السموم من الكلى والكبد.

إذا كان الشخص يعاني من خلل في عمل وظائف الجهاز الهضمي والتي تتمثل في الإصابة بالإسهال المزمن فعليه بممارسة المشي في الصباح من أجل تحريك المعدة وجعل حركة المعدة أكثر ليونة والتخلص من الإمساك.

مصابي داء السكري يجدون الأطباء تنصح بممارسة التمارين الرياضية وأهمها رياضة المشي لأنه يحفز البنكرياس على إنتاج الكثير من الأنسولين مما يعمل على حرق السكر الجديد أو المتراكم وهذا يقلل من مستويات السكر في الدم.

من خلال المشي كل صباح فإن الجسم يصبح أكثر لونه وتصبح العضلات أكثر قوة وهذا يترتب عليه النشاط والحيوية والاستيعاب بصورة أكبر للمعلومات لأن المشي في الصباح ينشط العقل والذهن.

هل يوجد فوائد للمشي للأطفال

لم تقتصر فوائد المشي في الصباح للجسم على الكبار فقط بل للأطفال أيضًا وهي كالآتي:

نلاحظ على الطفل الذي يمارس رياضة المشي مع والدية أن بعد انتهاء تلك الرياضة يصبح الطفل هادئ وذات حالة نفسية طبيعية ومزاج حسن بالإضافة إلى زيادة الثقة في أنفس الأطفال.

من خلال المشي الذي يقوم به الطفل كل صباح فإنه يقوم طفل اجتماعي يجب تكوين الصداقات فمن خلال هذه الرياضة يستطيع أن يتقابل مع العديد ويختار منهم أصدقاء.

أثناء رياضة المشي يبدأ الطفل في التأمل فيما حوله وهذا يعمل على توسيع إدراك الطفل والتفكير في أمور أكثر عمق تخص مجالات الحياة العديدة ومخلوقات الله.

نجد الطفل الذي يعتاد على ممارسة رياضة المشي كل صباح مقارنة بغيرة من الأطفال الذين لم يقوموا بتلك الرياضة أن مستوى التفكير والذكاء يكون أعلى وهذا لأن المشي يجعل الطفل يتمتع بصفاء الذهن.

فوائد المشي قبل الإفطار

الكثير ينصح بالقيام برياضة المشي قبل الإفطار من أجل الحصول على فوائد المشي في الصباح للجسم بشكل أكبر من أن يقوم الشخص بتناول الإفطار قبل ممارسة رياضة المشي وهي كالآتي:

تقوية جهاز المناعة وبالتالي يستطيع الجسم أن يهاجم أي بكتيريا أو جرثوم أو فيروس يحاول إيذاء الجسم.

التخلص من الحالة النفسية السيئة التي تتمثل في الحزن والاكتئاب والزيادة من إنتاج هرمون السعادة.

يقلل من خطر الإصابة بالأورام السرطانية.

العمل على خفض معدلات ارتفاع مستوى ضغط الدم لدى المصابين بهذا المرض المزمن كما أنه يحمي الأصحاء من خطر الإصابة بهذا المرض.

أهم الدراسات عن المشي

هناك دراسات علمية أقيمت على رياضة المشي من أجل استخلاص فوائد المشي في الصباح للجسم فوجد الآتي:

أن المشي كل صباح لمدة عشرون دقيقة قادر على تخلص الظهر وإزالة الآلام العمود الفقري والتخلص من التهابات وخشونة فقرات الظهر.

كما أن الدراسات العلمية أقرت أن المشي في الصباح قادر على حماية الشخص من احتمال تعرضه بنوبات قلبية بنسبة تصل إلى أربعين بالمائة وهذا مفيد لمنع حدوث تصلب الشرايين والإصابة بأمراض القلب.

كيفية الاستعداد لرياضة المشي

من اجل الحصول على كافة فوائد المشي في الصباح للجسم لابد من تهيئة الجسم لهذه الرياضة من خلال اتباع الخطوات لتالية:

إحضار ساعة توقيت ذات صوت يصدر عندما يحين الموعد المنضبطة عليه ثم ضبط الساعة على موعد العمل منعًا من التأخر عليه.

يجب تحديد واجهة سيرك وتحديد المسافة التي تريد أن تنجزها في هذا الوقت الذي يكون عبارة عن عشرون دقيقة.

ثم تبدأ في تحضير جسمك عن طريق تنظيف الوجه بالماء البارد من أجل إنعاش الوجه وزيادة التركيز والاستيقاظ.

ارتداء ملابس مناسبة لحالة الطقس وتكون فضفاضة منعًا من حدوث أي التهابات نتيجة الاحتكاك أثناء المشي.

لابد من اختيار حذاء رياضي مناسب ومريح من أجل تسهيل عملية المشي دون الشعور بألم في القدم وعظام القدم.

من الضروري اصطحاب زجاجة مياه من أجل تناول الماء على فترات حتى لا تصاب بالجفاف نتيجة فقدان السوائل الجسدية في صورة عرق مع عدم شرب الماء أيضًا.

لابد من تناول وجبة الإفطار قبل الخروج وتكون وجبة صحية وخفيفة منعًا من الشعور بالثقل في البطن وعرقلة رياضة المشي.

ما هي الطريقة الصحيحة لرياضة المشي

من أجل الحصول على فوائد المشي في الصباح للجسم يجب أن يتم القيام برياضة المشي بشكل صحيح ومفيد من خلال اتباع التالي:

يجب عند المشي في كل صباح أن ينتبه الشخص على أن يكون جسده مشدود ومستقيم ولا يعاني من انحناء للظهر وهذا يحدث عندما ترفع الرأس للإمام.

فرد عضلات الصدر والكتف وعدم ضمها للأمام.

أثناء المشي يجب ثني الكوع مع تحريك اليدين للخلف والأمام.

لابد من محاولة أن تكون عضلات البطن مشدودة أي تتراجع البطن للوراء بواسطة الفرد لأطول فترة ممكنة.

أما بالنسبة للقدم وهي أهم جزء في الجسم يجب أن ترفع من على الأرض أثناء المشي لأن هذا يحرك الفخذ مع الركبة مع المؤخرة فتلين جميع العضلات.

كما يجب استخدام أصابع القدم في بداية المشي ومع كل خطوة يقوم بها الشخص.

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