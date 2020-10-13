مستشفيات بريطانيا تعود لنقطة الصفر بسبب تزايد إصابات كوفيد-19

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

عادت مستشفيات بريطانيا التابعة لهيئة الرعاية الصحية إلى نقطة الصفر بسبب تزايد عدد إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أكثر مما كانت عليه في بداية التفشي في مارس الماضي.

وامتلأت وحدات العناية المركزة وأجنحة المستشفيات الحكومية بالمرضى بحسب ما كشفت اللقطات من الداخل.

وكان قد حذر بوريس جونسون أمس الاثنين من أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة تضاعف بمقدار أربع مرات في الأسابيع الثلاثة الماضية، حيث بلغ إجمالي حالات الإصابة اليومية 13972 حالة بمعدل زيادة 11% عن الأسبوع الماضي.

ولعل الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنه في الأسبوعين الماضيين فقط، ارتفع عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات بنسبة 40%، ويوجد حاليًا نحو 3.5 ألف حالة أزيد مما كان عليه الحال عندما بدأت إجراءات الإغلاق في 23 مارس.

وفي حين كشف جونسون عن تدابير الإغلاق الجديدة إلا أن كبير المسؤولين الطبيين في بريطانيا، البروفيسور كريس ويتي، حذر من أن الإجراءات ليست كافية وأن القادة المحليين سيحتاجون إلى فرض قيودهم الخاصة لخفض معدل الإصابة.

وقال الأطباء إنهم قلقين من إعادة سيناريو الأشهر الماضية؛ حيث يستعدون لأخذ أدوارهم في الخطوط الأمامية مرة أخرى.

وقال الدكتور كيوبت: نحن قلقون للغاية بشأن إلى أين سيذهب هذا وحقيقة أنه من المحتمل أن يستمر لفترة طويلة، مؤكدًا على أن المستشفى الذي يعمل به، وارينغتون وهالتون التعليمي، لا يوجد فيه سوى سريرين احتياطيين فارغين فقط في وحدة العناية المركزة.

وقال المدير الطبي الدكتور أليكس كرو: وحدات العناية المركزة في بريطانيا على وشك الانهيار، ومع ذلك لا أعتقد أن الناس يأخذون الأمر على محمل الجد، لقد عدنا إلى حيث كنا في وقت سابق من العام.

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