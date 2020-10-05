مفاجآت في ترتيب الدوري الإنجليزي بعد 4 جولات

المواطن - مروة نبيل

شهد ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم العديد من المفاجآت، بعد مرور 4 جولات على انطلاق البطولة، حيث نجح إيفرتون في تصدر الترتيب، فيما تلقت الفرق الكبرى هزائم ثقيلة في الجولة الأخيرة.

هزيمة الكبار بنتائج ثقيلة:

وحملت الجولة الرابعة مفاجآت عديدة بسقوط الكبار، حيث خسر مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير بنتيجة 6/ 1، وفاز أستون فيلا على ليفربول بطل البريميرليج الموسم الماضية بنتيجة 7/ 2، وهُزم ليستر سيتي بثلاثية نظيفة أمام وست هام يونايتد.

وواصل إيفرتون تألقه وفاز على برايتون بنتيجة 4/ 2، لينفرد بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وتغلب تشيلسي على كريستال بالاس برباعية نظيفة، وتجاوز نيوكاسل فريق بيرنلي بنتيجة 3/ 1، وفاز ساوثهامبتون على ويست بروميتش بثنائية.

وتغلب آرسنال على شيفيلد يونايتد بهدفين مقابل هدف، وفاز وولفرهامبتون على فولهام بهدف دون رد، ونجح ليدز يونايتد في فرض التعادل الإيجابي بنتيجة 1/ 1 على الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي.

ترتيب الدوري الإنجليزي:

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، كالتالي؛ إيفرتون في الصدارة بـ12 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن أستون فيلا من 3 مباريات فقط، ويملك ليستر سيتي وآرسنال وليفربول 9 نقاط أيضًا، ولكنهم خاضوا 4 مواجهات.

ويحتل توتنهام المركز السادس برصيد 7 نقاط، بالتساوي مع تشيلسي، ليدز يونايتد ونيوكاسل، وبفارق نقطة عن كل من؛ وست هام يونايتد، ساوثهامبتون، كريستال بالاس، وولفرهامبتون، ويقع مانشستر سيتي في المركز الـ13 من 3 مباريات.

ويتواجد برايتون في المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع مانشستر يونايتد الذي خاض 3 مباريات، ثم ويست بروميتش برصيد نقطة واحدة، يليه بيرنلي بدون رصيد ولديه لقاء مؤجل، ثم شيفيلد يونايتد وفولهام بدون نقاط.

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