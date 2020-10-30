مفاجأة بشأن مستقبل ميسي مع برشلونة

المواطن - مروة نبيل

كشف تقرير إسباني، اليوم الجمعة، مفاجأة بشأن مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة خلال منافسات الموسم الرياضي المقبل.

ميسي يعتزم الرحيل

وينتهي عقد ميسي صاحب الـ33 عامًا مع برشلونة في نهاية منافسات الموسم الحالي، وسبق أن حاول النجم الأرجنتيني مغادرة الفريق الكتالوني بالمجان خلال فترة الانتقالات الصيفية، إلا أن محاولاته لم تنجح.

وأشار برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، إلى أن بقاء ميسي مع الفريق الكتالوني لا يزال معقدًا، على الرغم من استقالة رئيس النادي، جوسيب ماريا بارتوميو، مضيفًا: “الأرجنتيني سئم من مسألة الاستمرار مع برشلونة، وكان يستخدم بارتوميو فقط سببًا للهروب”.

وشدد البرنامج الإسباني “الشيرنجيتو”، على عدم إغلاق النجم الأرجنتيني لباب الانتقال إلى صفوف مانشستر سيتي خلال الموسم المقبل، في ظل علاقته المميزة مع المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

استقالة بارتوميو

واستقال بارتوميو ومجلس إدارة برشلونة، بعد حملة سحب الثقة التي أطلقها العديد من أعضاء النادي مؤخرًا، حيث دعا إلى اجتماع استثنائي بالأمس، عقب تأكيد مجلس إقليم كتالونيا عدم وجود معوقات قضائية أو صحية لإجراء استفتاء سحب الثقة من المجلس.

وازداد الاستياء من بارتوميو منذ العام الماضي، لتدهور الأوضاع المالية، وتراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم سواء محليًا أو قاريًا، بالإضافة إلى خلافه مع ميسي والذي بسببه طلب النجم الأرجنتيني الرحيل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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